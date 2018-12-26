彰化不二家蛋黃酥改名 代購個體戶滿街走

2018年12月26日 13:25 中時 吳敏菁

彰化不二家蛋黃酥已經改名「不二坊」。（吳敏菁攝）

彰化不二家蛋黃酥已經改名「不二坊」，代購業者還是滿街兜售。（吳敏菁攝）

彰化名店不二家蛋黃酥，每年中秋吸引大排長龍，今年爆發排不到被潑漆、掛白寶燈籠等轟動社會的事件，名店響亮，卻和已註冊的日商不二家同名，引起抗議，彰化不二家昨晚已改掛「不二坊」新招牌了，店口並公告明年元旦起改名繼續服務。

彰化不二家蛋黃酥向來有口碑，但近年來卻爆紅，中秋前大排長龍的現象，引起紛爭不斷，連勞動警察加強勤務，更成了彰化新興的街頭景觀。

「這口蛋黃酥真這麼無敵？！」不二家的蛋黃酥讓很多彰化市民都拜倒了，每近中秋都被委託訂購，排隊排到天昏地暗，更衍生了代購個體戶，滿街遊走，每盒240元，暴漲到280元，還是很多人買帳，畢竟外地人大老遠走了這一遭，買不到，總是難以甘願啊！

爆紅到還衍生吃不潑紅漆，半夜掛白蓮燈等，引為談資，讓人感嘆「台灣人啊！」真是愛吃到創了例。但也讓中正路的售蛋黃酥店家如雨後春筍，成了蛋黃酥大街。

縱使旺季已過，不二家蛋黃酥還是常賣到缺貨，代購沒絕跡，但店家表示，因未收到「公文」，不得已只好改名。

彰化不二家從1972年向彰化縣政府申請登記，並獲准設立，但只有登記商號，卻沒有註冊商標；智慧財產局表示，早在1953年就有日商註冊「不二家」商標了。

近來彰化不二家爆紅，引起注意，在對方提出侵害商標權警示下，只好忍痛改了這深入人心的店名，除了招牌全換，店門口也張貼更名公告，「108年1月1日本店不二家將更名「不二坊」繼續服務，感謝大家的支持與愛護，期待您的光臨，謝謝您的惠顧」。

換招牌讓不少人都「哇！換了」傻眼，但是老地方不便，香氣一樣，知情人指出，同名爭議很久了，改改好；死忠粉絲說，不受影響啦！店名不重要，重要是品質，而代購業者還是繼續街頭兜售。

(中時 )