「雍正帝」唐國強駕到 喊話邀韓國瑜進行文化交流

2018年12月26日 13:25 中時 洪秀瑛

唐國強現場揮毫。（洪秀瑛攝）

唐國強現場揮毫。（洪秀瑛攝）

司馬三三（左起）、畫家陳綉美、樓曼莉、鄧美芳、周丹薇展示一起完成的畫作。（洪秀瑛攝）

贈送畫作給唐國強。（洪秀瑛攝）

由《雍正王朝》的雍正皇帝唐國強領軍，及飾演鄧小平、孫中山專業戶的盧奇，《水滸傳》的孫二娘梁麗等大腕演員、影視代表52人共襄盛舉，加上汪明荃、羅家英、嚴浩等香港代表及拍攝《那一年，我17》成名的澳門導演陳雅莉等，今（26日）起將在張榮發基金會國際會議中心，舉行「藝牽兩岸、情繫中華」兩岸暨港澳地區藝術論壇、兩岸暨港澳地區藝術家書畫展，陣容堅強。

唐國強表示，1年多前曾帶太太和孩子來台度假，這次沒帶家人隨行，主要是因為小孩在念書，他來台多次，曾走訪故宮，「我聽說故宮裡，雍正的手摺最多」，也透露最喜歡品嚐台灣的海苔肉鬆和鳳梨酥，「台灣的小吃很有名，大陸找不到這種味道，儘管我血糖高，昨天還是跑去買了」。他說，這次沒有時間南下到高雄走走，若有機會，非常希望能以文化、書畫做為兩岸交流，「藝術沒有隔閡，應該讓更多年輕人了解並傳承中華民族傳統文化」。

他今天在現場揮毫，也展出多幅自己的書法作品，許多慕名前往的書畫家秒變粉絲，拉著他拍照、簽名，雍正皇帝果然氣場十足，大受歡迎。唐國強透露父親喜歡寫顏體，耳濡目染，他當年在電影廠時期，一年拍一部電影，因為有很多時間，於是開始寫書法，逐漸萌生興趣，「透過寫字對自己也是修煉」。

唐國強詮釋過乾隆、雍正、唐太宗、秦始皇等，被封為「帝王專業戶」，許多大陸觀眾形容說：「上下5000年都被他承包了。」他說：「我怎麼敢承包呢，只是大家開個玩笑，我也莫名其妙；演這麼多帝王，我覺得還是《雍正王朝》相對比較滿意，因為劇本寫得好，有厚度，尤其導演、攝影整個團隊在當時都很努力」。

此次書畫展由中華廣播電視節目製作商業同業公會負責主辦，理事長汪威江表示，這次的兩岸暨港澳地區藝術論壇及藝術家書畫展首度在台灣舉行，因此台灣代表派出堅強陣容，有楊燕、周丹薇、凌蕙蕙、鄧美芳、谷音、司馬三三、小馬、張瑞竹及姚采穎20多人展出精彩作品。

汪威江表示，高雄市長韓國瑜昨天上任，書畫展今天在台北展開，是個好兆頭，明年的書畫展不排除移往高雄舉行，「我三弟和韓國瑜是高中時期的死黨，抽菸、泡妞、打架」，有這層淵源，他希望把影視產業發展往南帶動。導演李行也表示，計畫將到高雄會韓國瑜，把電影產業帶到高雄發展，並帶年輕人去大陸，「電影市場就在大陸」。

(中時 )