《中餐廳2》蘇有朋撞衫王俊凱 以為兄弟裝竟被虧「親子裝」

2018年12月26日 13:30 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

由趙薇擔任店長，與蘇有朋、舒淇、王俊凱、白舉綱等一行人一同前往法國小鎮開設美食真人秀節目《中餐廳2》，藝人們不只要進得了廚房，也得出得了廳堂，每個人都要身兼廚師、櫃台、點菜員、跑堂，過程中經歷許多困難考驗，也互相分享心路歷程，笑淚交織中帶出美味料理，精彩可期。其中，來自台灣的蘇有朋、舒淇，在節目中親自下廚，做出許多經典的台灣菜，如鹹酥雞、滷味、紅燒肉、珍珠奶茶等，都在法國小鎮引起不少話題，以大明星光環將台灣美食行銷到世界。蘇有朋的拿手菜「鹹酥雞」在第一集就率先登場，不論是調味醃漬、裹酥炸粉、熱起油鍋、撒上九層塔，步驟都十分到位，一上桌就大獲好評，點單率超高，連趙薇都忍不住大讚「你好厲害喔！」並喊話「這一道一定要學起來」。

蘇有朋與新生代歌手王俊凱在節目中培養出深厚情誼。（圖／中天提供）

蘇有朋製作的珍珠奶茶大獲好評。（圖／中天提供）

45歲的蘇有朋，15歲加入「小虎隊」，出道至今已30年，這回在《中餐廳》中遇上90後的年輕歌手王俊凱、白舉綱，年輕有朝氣的蘇有朋跟兩位年輕弟弟打成一片，一同駕車外出採購食材，在餐廳閉店後合力打掃收拾混亂的廚房，看似像「兄弟」般和樂融融，卻總是不經意被虧年紀大，像是某日蘇有朋穿上黑白條紋上衣準備上工，卻與王俊凱撞衫，兩件上衣相似度超高，卻被白舉綱笑稱兩人是穿「親子裝」，讓原本自以為是穿「兄弟裝」的蘇有朋好無言，在當紅TFBOYS成員王俊凱面前，偶像團體「資深前輩」蘇有朋也只能苦笑認老。

「還珠CP」蘇有朋、趙薇在全新一季《中餐廳》節目中合體。（圖／中天提供）

蘇有朋與趙薇這對「還珠CP」睽違20年再次合體，卻不是一同拍戲，而是成了搭檔開起餐廳，兩人在法國小鎮一見面就上演「五阿哥與小燕子」的久別重逢戲碼，熱情相擁寒暄，背景樂響起還珠格格主題曲，讓兩岸三地還珠迷勾起滿滿回憶，感動到不行，趙薇更興奮地說「這輩子沒吃過朋哥做的菜」。蘇有朋除了做出人人稱讚的台式鹹酥雞，還挑戰需細心烹煮的珍珠奶茶，只見蘇有朋專注地攪拌著鍋裡的珍珠，一點一點的加入黑糖試甜度，但第一次做出的成品還是讓眾人搖頭，直呼「太甜了」，好勝的蘇有朋接連幾天挑戰煮珍珠，最終做出極品珍珠奶茶，不只客人喜歡，連趙薇、王俊凱、白舉綱也都搶著喝。煮珍珠煮出心得的蘇有朋，也在微博上PO出大小不同的鍋子、蓋子照片，寫道「每次要燜珍珠，就是配不到蓋子、配不到蓋子、配不到蓋子！」看得出料理過程遇到非常多的挑戰呢！更多精彩內容，2019年1月6日起每週日晚間7時30分請鎖定中天綜合台36頻道全新一季《中餐廳》。

(中時電子報)

來自台灣的蘇有朋與舒淇，親自做出台灣小吃美食讓眾人大讚。（圖／中天提供）