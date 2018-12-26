陽明屬意與交大合校 清大：尊重決議

交大近期新蓋生醫大樓，與生醫見長的陽明大學合作案，有志在必得的決心。（徐養齡攝）

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國立陽明大學合校案，交大、清大搶破頭，陽明26日宣布交大取得優先順序，交大對此除了表達感謝，也期盼不要與清大撕破臉，仍能像梅竹賽一樣「上場競爭、下場合作」。清大則表達尊重陽明的決定。

交大聲明如下：

各位關心陽明與交大的朋友們，

今天，陽明大學校務會議投票結果，決議本校為陽明「合校優先順序學校」之第一順位。在此與您分享這份喜悅，並感謝這一段期間經由兩校師生及校友們的努力，我們得以密切交流，相互間增加了很多的認識。

我們瞭解到：

讓看不見的人，看得見，

讓癱瘓的傷患，站起來，

讓罹癌的病人，再健康，

讓失憶的患者，記起來，

是我們的共同心願。

陽明此次的決定，使實現這個理想，又向前邁進了一大步。這將為台灣培育前所未見的人才，開創全新的趨勢。讓我們好好把握這個難得的時機，努力克服今後的挑戰。將國立陽明交通大學的發展，成為大家共同奮鬥的目標。我們也期待與長期夥伴清華大學秉持過往50年梅竹賽上場競爭、下場合作的友誼，繼續密切互動，為高等教育，帶來新氣象，為眾生利益，帶來新價值。

清大聲明如下：

針對陽明校務會議投票結果，國立清華大學表示，尊重陽明的決議，並對陽明及交大的合校成功給予祝福。清華與陽明、交大、中央四校同為台聯大系統，仍將持續教學與研究的合作。

清華大學表示，合校的校名確實是陽明考慮的因素，清華尊重陽明的選擇。賀陳弘校長已在第一時間向陽明郭校長及交大張校長表達恭喜與祝福。

清華大學也表示，發展醫學、生醫等領域，是清華大學發展為世界一流大學的路程上未曽間斷的努力。過去數個月來與陽明的互訪與對話，更加強這方面的認識。清華在與新竹教育大學合校後，增加了教育、藝術兩大學院，提供學生更全面的跨領域教育，在學校的長期發展方向上，致力於建立台灣高教新典範。清華大學將持續拓展前景，包括與所有醫學大學合作或發展學校醫學院。

(中時 )

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