付不出車資 南投偏鄉學童被迫中輟

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中時
林周義

南投仁愛鄉僅有一所國中，部落對外也只有一線公車行駛。學童多來自單親、隔代教養及弱勢家庭，不僅因經濟貧困，繳不出車資被迫中輟，又因高麗菜價崩盤面臨經濟寒冬。為幫助這群居民，台灣臨床牙醫聯盟數10位牙醫師與中華蓮元功德會聯合採購4萬5千斤廬山高麗菜，並於聯盟各診所義賣，領取者可隨心意付款，所有款項將全數用於仁愛鄉學童就學交通費用。

山路蜿蜒崎嶇的仁愛鄉，就學一趟就需花上近2小時的車程、170元交通費。因公車時間無法配合上下學時段，加上農忙時家長無法接送上下學，許多學童因交通不便、經濟拮据，無法負擔車資而被迫中輟。

前仁愛國中校長李孟桂向功德會提出弱勢偏鄉學生交通補助計畫，不希望每年總有孩子因付不出車費，無照騎車上學，釀成摔傷、摔死的悲劇，更不要因家貧繳不出交通費而被迫中輟。在兩岸善心天使的愛心協助下，蓮元功德會去年贊助3輛愛心巴士，免費接送偏遠山區四個村九個部落的孩子上下學，學生讀書的意願也因此大幅提升。

今年各社福團體募款困難，台北市牙醫師公會由廢牙冠回收所得的基金贊助一輛愛心巴士。台灣臨床牙醫聯盟也與蓮元功德會採購4萬5千斤廬山高麗菜，於聯盟各診所義賣，領取者可隨心意付款，全數款項將用於學童就學交通費用。

捐款帳號：165001005997(台灣銀行-文山分行-銀行代號004)

戶名：中華蓮元功德會藍振義

新聞聯絡人：

曾士哲／台北市牙醫師公會社會公益委員會執行長) 0935-927035

葛建埔／中華蓮元功德會副理事長、台灣臨床牙醫聯盟召集人) 0936-157677

(中時 )

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