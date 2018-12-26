議長選舉鬧成退黨潮 港媒：台南綠營分裂真的鬧大了

2018年12月26日 13:33 中時電子報 邱珮畇

台南市議會25日上午進行第3屆正、副議長選舉，議員郭信良（前）在投票前宣布退出民進黨，獲得國民黨與無黨聯盟支持參選議長，經過兩輪投票後，拿到28票順利當選。(中央社)

民進黨九合一選舉大敗，昨日各地議會交接就職，民進黨在議長選舉再度輸到脫褲，全台僅剩嘉義縣議長是民進黨籍，被虧「島嶼輸光」。台南議長選舉綠營原本有希望，但郭信良昨天選前退黨，以無黨籍當選，跑票給郭信良的民進黨議員事後也發表退黨聲明，民進黨在台南失去完全執政優勢，跌落20多年來的谷底。港媒分析，台南綠營分裂真的鬧大了!

台南議長選舉民進黨原本有希望，但擁有25席的民進黨，因推選過程中，被連任3屆副議長的郭信良等人，質疑過程有瑕疵，一度憤而退席，引發茶壼內的風暴，整個議長選舉有如諜報戰。郭信良昨日選前當場宣布退黨，獲得國民黨與無黨籍支持，順利當選議長。當選之後郭並表示「不是我不愛民進黨，而是民進黨拋棄我」。

台南市議會正副議長選舉大逆襲，台南最大黨民進黨痛失正、副議長寶座。港媒《中評社》分析，台南綠營分裂真的鬧大了!

報導指出，台南市議會共57席，民進黨這次拿下25席、國民黨維持16席、台聯1席、時代力量1席、無黨14席，過半要29席。郭信良選前宣布退黨，跑票投給郭信良的議員陳怡珍、周麗津、吳通龍等3人，後來也都發表退黨聲明。由於郭是民進黨立委陳亭妃的長期政治盟友，陳怡珍是陳亭妃胞妹，陳亭妃未來動向成了焦點。

此次選舉，民進黨在台南兩股勢力纏鬥，代表新潮流系的賴清德人馬，和陳亭妃、郭信良為首的正國會系統，從市長初選、市黨部主委，一路纏鬥到正、副議長提名戰。新系力挺的黃偉哲擊退了陳亭妃，再由新系地方大老黃先柱奪下市黨部主委，最後，議會黨團正、副議長提名戰，原副議長郭信良再被剔除。陳、郭可謂一路從頭輸到尾，但25日郭信良等以退黨大動作奇襲，拿下正、副議長，算是扳回一城。

4年前，民進黨在台南議長選舉中，就有5人被判定違紀跑票而遭到開除。如今民進黨在台南一口氣掉了4席議員。以新潮流為首的主流勢力，痛罵這些人吃裡扒外、綠皮藍骨，但這些決意出走的議員，則是回批民進黨早被派系把持，成了一言堂。

這場茶壺風暴尚未落幕，民進黨內派系惡鬥，估計還會有一波退黨與開除的炮火，民進黨在台南算是跌到了谷底。黃偉哲此次台南市長得票率僅38％，只有4年前賴清德（72％）的一半左右；正、副議長寶座也丟了。台南向來是民進黨大票倉，但綠營已失去完全執政的優勢，民進黨在台南似乎不再堅不可摧，並已自內部崩解中。

(中時電子報)