跟好友三上悠亞AV共演 高橋聖子坦承「用這心機」較勁！

2018年12月26日 13:37 中時電子報 吳品瑤

說到日本AV界，就不得不提到近年最夯的兩大暗黑女神三上悠亞及高橋聖子，前者是超人氣偶像女團出身，後者則是擁有G奶傲人身材的前泳裝寫真天后，高橋聖子夾帶高人氣入行，甚至被封為「AV救世主」，而近來知名片商MUTEKI滿10周年企劃，為此請來兩人合體，其實高橋聖子跟三上悠亞私交甚篤，然正式開拍，高橋坦言演出時有加料，用心機跟姊妹較勁。

三上悠亞、高橋聖子推出AV夢幻共演作品，才一推出就登上銷售榜單月冠軍，足見雙姝的高人氣與演出精采程度，兩位女神先前已多次合作過拍寫真、上成人綜藝節目等，且不只是同僚更是朋友，私下會想約吃飯購物，但直到現在才第一次合作拍AV。

據《鏡周刊》報導，對於這次合作，高橋聖子受訪時坦言雖然彼此是朋友，但「正式來」的時候還是忍不住激起好勝心，她先是驕傲表示自己贏過三上悠亞的地方便是胸部比較大，又自爆有共演橋段時，自己沒白白看好友跟男優激戰，而是用了心機靠過去跟男優接吻或愛撫狂刷存在感，笑稱：「要保護好我的鏡頭分量才行」。

高橋聖子也坦言，因為自己這回不是片中唯一的女主角，即使合作對象是好姊妹，但拍片時還是暫且放下了友情，從肢體動作到叫聲，無一不較勁，她甚至表示只要看到對方動作大，自己會更加大動作，搖得更劇烈，結果就是拍完兩人都累炸！

(中時電子報)