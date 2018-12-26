跟好友三上悠亞AV共演 高橋聖子坦承「用這心機」較勁！

高橋聖子跟三上悠亞首度合拍AV，坦言上了工就忘了友情，用盡心機較勁。(取材自高橋聖子推特)

友善列印
中時電子報

說到日本AV界，就不得不提到近年最夯的兩大暗黑女神三上悠亞及高橋聖子，前者是超人氣偶像女團出身，後者則是擁有G奶傲人身材的前泳裝寫真天后，高橋聖子夾帶高人氣入行，甚至被封為「AV救世主」，而近來知名片商MUTEKI滿10周年企劃，為此請來兩人合體，其實高橋聖子跟三上悠亞私交甚篤，然正式開拍，高橋坦言演出時有加料，用心機跟姊妹較勁。

三上悠亞、高橋聖子推出AV夢幻共演作品，才一推出就登上銷售榜單月冠軍，足見雙姝的高人氣與演出精采程度，兩位女神先前已多次合作過拍寫真、上成人綜藝節目等，且不只是同僚更是朋友，私下會想約吃飯購物，但直到現在才第一次合作拍AV。

據《鏡周刊》報導，對於這次合作，高橋聖子受訪時坦言雖然彼此是朋友，但「正式來」的時候還是忍不住激起好勝心，她先是驕傲表示自己贏過三上悠亞的地方便是胸部比較大，又自爆有共演橋段時，自己沒白白看好友跟男優激戰，而是用了心機靠過去跟男優接吻或愛撫狂刷存在感，笑稱：「要保護好我的鏡頭分量才行」。

高橋聖子也坦言，因為自己這回不是片中唯一的女主角，即使合作對象是好姊妹，但拍片時還是暫且放下了友情，從肢體動作到叫聲，無一不較勁，她甚至表示只要看到對方動作大，自己會更加大動作，搖得更劇烈，結果就是拍完兩人都累炸！

(中時電子報)

大陸查稅風波未停 「帝王專業… 楊冪離婚暴瘦 劉愷威首現身狀態…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。