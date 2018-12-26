何志偉、陳思宇首同台 互動飄煙硝味

2018年12月26日 13:40 中時 張潼

代表民進黨以及「柯家軍」參與明年初立委補選的何志偉、陳思宇今首度同台，合體上網路直播節目。雖節目由藝人郭子乾模仿市長柯文哲擔任主持人，不時有笑料，但兩人之間互動仍難掩煙硝味。

何志偉一開場就拿出陳思宇父親陳建銘的臉書PO文說，陳建銘指他家錢很多、到處掛看板，其實該張照片是他的支持者有感於選民服務案被妥善處理，主動將自己店家看板撤下，借他掛選舉看板，是很溫暖的力量。該支持者被這樣批評很生氣，不排除對陳建銘提告，「很多事要適可而止，不要嘴巴一張開就攻擊別人，這不是白色力量、溫暖力量應該有的行為。」

陳思宇則面帶微笑反擊，很多人攻擊她財產800多萬，但其實她也有負債800多萬，所以最重要的應該看財產淨值而非總值，「呼籲其他候選人把財產公開透明，志偉也這麼覺得吧？」

談到為什麼要參選，以及自己參選代表的意義，何志偉著重自己是「即戰力」，並且擔任8年議員、深耕地方，可以在1年多任期內有最大發揮，陳思宇則強調自己擔任觀傳局長，可以將台北經驗帶到國會，同時也要傳遞「白色力量」的政治理念。

何志偉說，自己做議員8年，但很多事務都需要中央力量，例如社子島、創新條例等，但此任任期只有1年多，需要即戰力，應由他進入國會代表草根發聲。他強調，自己就是代表基層，過去跟柯市府團隊也有合作，而他認為白綠合作都是假議題，「政治上要和解，政策上要絕對合作」，這是他的定調。

陳思宇則說，墾丁旅遊大雪崩、短期的旅遊補助等案例，代表沒有長遠規畫，她才剛卸下局長身份，主張深度旅遊應該帶入政策，才能做到地方創生、大家賺到錢，要把台北經驗帶到中央；或是先前中央推出旅遊補助，漏掉台北市、桃園市，北市卻沒有立委幫忙發聲，如果她可以進去立法院，就可以為市民、市政和中央溝通；此外，自己是第一代白色力量，要把公開透明的價值、對金錢的精打細算等，加以推廣。

(中時 )