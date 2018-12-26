民進黨走向分裂！唐湘龍：蔡英文、賴清德終將一戰

資深媒體人唐湘龍分析，民進黨面臨分裂，蔡英文、賴清德終將一戰。（中時資料照）

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中時電子報

真的下台了！行政院證實：賴揆勉予同意簽准葉俊榮請辭

25日耶誕節，政壇熱鬧滾滾。教育部長葉俊榮24日突然宣布「勉予同意聘任管中閔為台大校長」，事先不知情的行政院究責，葉請辭獲准；同日，議長選舉民進黨兵敗如山倒，尤其台南市，選前一刻宣布退黨的「英系」郭信良，以無黨籍身分當選。

資深媒體人唐湘龍分析，耶誕節這天的兩個巴掌，賴清德一定會反擊；這兩個巴掌，都要算在蔡英文身上，而蔡英文、賴清德終將一戰。

唐湘龍今（26日）在【Yahoo論壇】發表《民進黨將正式走向分裂》一文，他表示，這個耶誕節，一天之內兩個巴掌，賴清德一定會反擊；而且這兩個巴掌，都要算在蔡英文身上。

管中閔上任（台大校長）葉俊榮下台，唐湘龍指出，在柯文哲點明蔡英文應該要「認賠殺出」之後，蔡英文主導台大校長人事案的credit都給柯文哲包了，賴清德得到什麼？

唐說蔡英文「親柯遠賴」，甚至挑逗「柯賴情結」，已經確定。而「管上葉下」或許可以解讀成蔡英文參選總統的起手式，蔡英文在拆地雷，但處理方式傷獨派太深，做為「主張台獨的政治工作者」，賴清德沒有袖手旁觀的可能，賴清德非參選不可了。這很可能是民進黨建黨以來，第一次面臨實質分裂危機。

而台南市議會議長選舉結果，更是重創賴清德八年台南市長的神話。唐指出，新議長叫郭信良，他是典型「英系」，和郭親密的陳亭妃是「正國會」，這場選舉如果簡單理解成蔡英文、賴清德的代理人戰爭，沒有任何問題。這不只是一席議長而已，這是賴清德在台南勢力的瓦解。

唐湘龍認為，「一南一北，一文一武」兩件事，苦主都是賴清德。「九合一選舉」本來賴清德受傷最輕，但沒想到，選舉結束，傷害才一樁打一樁來，而且，傷害他的，都是黨內同志。

因為這樣，賴清德沒有退路了，非選不可。蔡英文、賴清德將形成淺綠與深綠的對決，「維持現狀」與「務實台獨」的對決。不論結果如何，民進黨都將走上分裂道路，蔡英文、賴清德終將一戰。

(中時電子報)

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