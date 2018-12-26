骨牌效應？外媒：川普恐裁這國駐外美軍

2018年12月26日 13:50 中時電子報 馮英志

美國總統川普自行下令撤軍敘利亞以及考慮從阿富汗撤軍一半引發外界軒然，先前已勸阻他多次「不要撤軍」的美國國防部長馬提斯對此不滿，因而辭職；然而他的離職引起韓國輿論憂心，悲觀表示沒有馬提斯做為牽制，韓國恐怕是川普下一個目標。

據《韓民族日報》24日報導指出，川普自行下令撤軍敘利亞顯示川普政府正全面改變外交政策框架，美韓同盟也將發生急遽變化。最明顯的即為美國對韓擴大釋壓，要求韓國政府增加防衛費用分擔。據悉，韓國和美國從今年3月開始先後進行了10次談判，但至今仍未達成協議。韓國分擔額早已鄰近一萬億韓元，但川普希望提高1.5至2倍。

韓國《中央日報》26日報導，川普先前聲明自己與即將卸任的美國防長馬提斯（James Mattis）對於防衛費用的分攤額度問題上存在矛盾。川普認為「我們在向很多我們在向很多富裕國家的軍隊提供著實質性補貼援助，這些國家卻在貿易上利用著美國和美國的納稅人」，但馬提斯不認為這其中存在問題；然而在重視盟友的馬提斯離職後，川普預計將更加強硬地要求韓國提升分攤額度，甚至考慮縮減駐韓美軍的問題。

《中央日報》報導指出，亞洲大學政治外交係教授金洪圭（音譯）表示，「川普為了在談判中得到最大利益，從談判戰略出發，可能會提出縮減駐韓美軍人員或者變更駐韓美軍地位的要求」；峨山政策研究院安全統一中心主任申範哲（音譯）則預測美國不會立刻縮減或撤回駐韓美軍，但從中長期而言，川普的韓國政策會更加不穩定。

韓國《國民日報》24日報導，比起韓美同盟，川普更重視美國優先主義，未來美國的半島政策很有可能貫徹美國優先主義原則。雖然根據美國《國防授權法》，若將2.85萬人的駐韓美軍裁減到2.2萬人以下時，需要國會批準；但有專家指出若美政府能在國會進行充分說明，裁減駐韓美軍未必不可能。

(中時電子報)