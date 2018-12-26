北市立委補選成2020前哨戰？陳景峻：陳思宇若勝 會..

2018年12月26日 14:41 中時 張潼

代表民進黨以及「柯家軍」參與明年初立委補選的何志偉、陳思宇今首度同台，合體上網路直播節目，節目中還邀請媒體人黃暐翰、美麗島電子報董事長吳子嘉等人評論，並播放前副市長陳景峻預錄的影片。不僅黃、吳都直言該補選是2020前哨戰，關係到台北市長柯文哲參選與否，陳景峻也直接在影片中表示，如果陳思宇拿到這席立委，2020戰局會「起化學變化」；陳還說，白綠之間無論在政策、兩岸論述方面隔閡都越來越深，「市長當然在看，他有這個心（指選總統）。」

陳景峻表示，原本白綠雙方在講合作，但合作不成、各有支持的候選人，所以現在只剩「各拚各的」。他認為，原本是民進黨姚文智留下的立委缺額，如果綠的還是贏了，表示選票結構仍然穩定，但如果陳思宇取得立委席次，「對柯大大加分，對2020會有化學的變化。」

陳景峻表示，明年上半年政策、經濟、民進黨內部的整理，都會對2020選戰有變化，所以，蔡英文總統應會繼續選，但會不會有其他變化，例如其他人的參選，就還要再觀察；至於柯文哲，「市長當然在看，他有這個心。」

陳景峻透露，民進黨這4年的執政，市長覺得有些政策沒有配合到，例如基隆捷運、前瞻計畫，市長都不斷批評，甚至也講過陳菊在高雄負債、或是近日的大巨蛋問題槓上文化部等，這些都會產生摩擦，而雙方又沒有坐下來談；又如兩岸的論述、對主求的看法，雙方也都有不同解讀，深綠認為市長比較偏向大陸。種種之下，「隔閡會越來越深」。

吳子嘉則指出，國民黨候選人陳炳甫在大同區比較強，士林區要靠前議長吳碧珠，加上他剛選上議員又參選立委，這是比較不利的地方；至於陳思宇、何志偉，如果是2020，柯文哲選總統、陳思宇選立委的情況下，陳思宇一定會上，但現在補選，因為時間短，他不認為柯陣營能否有力道催出年輕票，所以仍以何志偉較具優勢。

黃暐翰也表示，雖然這次補選選上立委，任期只有短短1年多，但仍是重要選戰，因為牽涉到柯文哲要鼻奧選2020，尤其此次「三腳督」3位候選人都很強，參考價值更高，只要陳思宇贏，柯文哲進軍2020的機會就提高。他更分析，此次補選投票率應不會超過4成，誰先拿到4萬票就穩上，對柯陣營來說，主力支持的年輕人不愛投票，但如果年輕人期待柯選2020，他們也許會為了讓柯「有選擇」，而出來投票；換言之，這次補選，柯文哲的影響力絕對是影響勝敗的重點。

(中時 )