去年政治獻金結算 國民黨收入大減近九千萬

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監察院今公布106年度政治獻金收支結算，國民黨去年政治獻金收入3337萬餘元，比前年收入1億2205萬餘元大減8868萬多。支出方面，人事費用年增1787萬餘元，結餘為負4194萬餘元，是國內四個主要政黨中，結餘唯一呈現負數的政黨。

根據監察院最新一期廉政專刊，國民黨的政治獻金收入共3337萬753元，其中個人捐贈收入佔最大宗，有2591萬103元，營利事業捐贈收入716萬6千元，人民團體捐贈收入17萬8千元。與去年相比，個人捐贈減少3984萬餘元，營利事業捐贈更大減4799萬餘元。

國民黨政治獻金支出方面，國民黨去年支出7531萬4037元，主要支出包括人事費用支出5683萬9440元、業務費用支出1699萬9548元等，收支結餘是負4194萬3284元。

民進黨方面，106年度政治獻金收入有1億4780萬5987元，其中個人捐贈收入占最大宗，達1億1356萬2123元、營利事業捐贈收入3112萬4200元、匿名捐贈收入291萬9473元、人民團體捐贈收入14萬3000元。

民進黨支出則為1億3606萬9388元，其中最大宗的包括人事費用支出9592萬7051元、業務費用支出3052萬6744元、選務費用支出308萬1303元。收支結餘有1173萬6599元。與前年相比，人事費用支出暴增6193萬餘元。

另外，時代力量去年政治獻金收入1135萬餘元、支出509萬餘元，收支結餘625萬8090元；親民黨收入505萬餘元、支出220萬餘元，結餘為285萬1590元。

(中時 )

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