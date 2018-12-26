「 拔管案」長壽劇 李艷秋直指：幕後大黑手就是蔡英文

總統蔡英文（2排中）19日前往視察桃園機場，了解國境防疫流程，慰勉一線工作同仁辛勞，並開心抱起檢疫犬與防檢人員合影。(中央社資料照)

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中時電子報

前教育部長葉俊榮宣布「勉予同意」管中閔接任台大校長後閃辭，這場超過500天「台大沒校長」鬧劇終於落幕。資深媒體人李艷秋在臉書分析，能連換三個教育部長也要「拔管」的幕後黑手就是總統「蔡英文」。

資深媒體人李艷秋在臉書分析「拔管的幕後黑手—就是...」。前教育部長葉俊榮「勉予同意」管中閔上任台大校長之後，整個拔管的過程越來越清晰，「讓台大超過500天沒校長，連換三個教育部長也要拔管的幕後黑手是－－蔡英文」。

她說，這樣的結論不能用猜的，要觀其行，也聽其言。時間推回四月，吳茂昆任教長後直接從「卡管」變「拔管」，各界譁然，蔡英文對媒體說：「尊重教育部的決定，畢竟它是一個蠻專業的決定」。她完全認可教育部的作為，並且定調拔管很「專業」。

五月，管中閔呼籲總統在520前解決台大校長遴選爭議，蔡總統回應說：「有人把台大校長的問題政治化了，我做總統絕不對這件事做判斷，否則我不就是政治介入了嗎？」潔白無瑕，不染一絲塵埃。

六月了，據王金平揭露，由他陪同，蔡總統曾兩次與台大遴選委員會召集人陳維昭會談，雙方激辯，不歡而散。

李艷秋說，來到九月，媒體報導，葉俊榮陪同小英從中南美訪問回來後告訴陳維昭，先前的承諾因情勢有變，「需要一段時間靜觀其變」。十二月的現在，葉俊榮「勇敢的決定」，同意管中閔上任。蔡英文大動肝火，認為本案已進入訴願程序，應該循法律結果再做處理，對葉俊榮的做法難以接受。

李艷秋連問:誰在運籌帷幄，非要鬥得台大遴選會低頭順服？誰能調動司法、監察、立院、行政、民進黨合力追殺管中閔？誰有權力讓教育部長前仆後繼，不完成拔管誓不甘休？誰有這麼強的意志，在社會強烈批評後，仍然堅定的拔管？誰在選舉大敗之後，還念茲在茲不能放過管中閔？誰堅持拔管案應該繼續卡下去，不能就這樣結束？

李艷秋說「除了蔡英文，沒有第二人」，最讓人難以接受的是，她始終走清純路線，裝無辜，實際上卻謊話連篇；非我族類，誅殺到底，讓人不寒而慄。葉俊榮同意聘任管中閔，揭露了拔管過程的骯髒與醜陋，也暴露出這位總統在選舉大敗後，依舊高傲冷漠，完全不在意人民透過選票給他們的訊息。

李艷秋最後說，如果，我是說如果，蔡總統也提出辭呈，你會怎麼批？「勉予同意」？不，應該是「欣然同意」吧！

(中時電子報)

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