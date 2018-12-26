外勞續聘未獲許可引進新外勞 雇主最高可罰30萬

外勞續聘未獲許可引進新外勞，雇主最高可罰30萬元。（資料照片）

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中時

近來有雇主誤認原聘僱的外籍勞工，已於聘僱許可期滿前，就取得勞動部核發的期滿續聘許可，因此在期滿續聘許可尚未生效前，新的外籍勞工就引進。勞動部提醒，此舉違反雇主聘僱外籍勞工一進一出規定，可罰新台幣6萬元至30萬元。

勞動部勞動力發展署表示，依雇主聘僱外國人許可及管理辦法第20條規定，雇主經中央主管機關核准重新招募第二類外國人，於原聘僱第二類外國人出國前，不得引進或聘僱第二類外國人，但聘僱許可有效期間屆滿，原雇主經許可繼續聘僱者，不在此限。

該規定指經勞動部許可的外勞期滿續聘，於原聘僱期間屆滿，要等到新的聘僱期間生效，以該名額申請的新聘僱外勞才可以引進，即使先以其他招募函名額，取得期滿續聘許可函，但在新聘僱期間還沒到期生效前，不可以引進新聘僱的外籍勞工。

產業類雇主因聘僱多名外籍勞工，期滿續聘原外籍勞工時，有時因招募函申請時間差異，會以他名外籍勞工的名額進行期滿續聘申請。為便利雇主有效名額運用，勞動部相關法規並沒有限制產業類雇主期滿續聘原聘僱外籍勞工，只能使用該名外籍勞工本身的重新招募許可名額，因此多有持他名外籍勞工的招募許可名額引進或聘僱新外籍勞工。

勞動部提醒，以期滿續聘外籍勞工招募許可名額引進或聘僱新外籍勞工，必須注意前任外籍勞工是否期滿續聘已生效，雇主才可引進新外籍勞工，以免違反雇聘辦法第20條規定。

(中時 )

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