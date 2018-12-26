007式大逃亡！消失數月 杜拜公主終現身

杜拜公主拉蒂法。（圖／擷取自杜拜官方媒體辦公室推特）

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中時電子報

阿拉伯聯合大公國24日公布一組照片，畫面是今年3月上演絕地大逃亡不幸失敗、被遣送回國的杜拜公主拉蒂法（Sheikha Latifa bint Mohammed bin Rashid Al Maktoum），她與愛爾蘭前總統羅賓遜（Mary Robinson）並肩而坐，看來精神頗佳。

今年3月，拉蒂法在2名友人的協助下，搭乘快艇，準備經由印度轉飛美國尋求政治庇護，不料在接近印度岸邊約30英里（相當於約48公里）外海遭印度及阿聯軍艦攔截，最終逃亡失敗，被押解回國，自此音訊全無，她個人的Instagram帳號也被關閉。

這段時間外界不斷揣測拉蒂法下落，阿國政府平安夜當天釋出照片，畫面中拉蒂法穿著居家服，與愛爾蘭前總統羅賓遜一同用餐，照片拍攝地點似乎是拉蒂法杜拜的家中，阿國國營通訊社（WAM）也發布聲明，證實羅賓遜於本月15日來訪，地點就在杜拜，似乎想說明公主一切安好，戳破各種流言。

英國廣播公司（BBC）本月初推出公主出逃杜拜的紀錄片，逃亡情節宛如電影007在現實生活中上演。據英國衛報（The Guardian）報導，當時協助公主脫逃的友人包括法國前特工喬貝（Herve Jaubert）及來自芬蘭的教師堯希艾寧（Tiina Johanna Jauhiainen）。

喬貝表示2011年就在網路上記錄自己成功脫逃杜拜的經驗，當年他因為經商失敗被限制出境，最後靠著偽裝術，成功划船至印度。他說拉蒂法2011年時透過電郵和他聯繫，描述自己遭囚禁的處境，兩人每2至3天便會聯繫一回，拉蒂法透露自己存了40萬美元準備逃亡，兩人也是自那時起開始策畫公主出逃一事。

2014年，堯希艾寧來到杜拜宮中擔任拉蒂法的巴西武術卡波耶拉（capoeira）教練，兩人成為親密朋友，堯希艾寧也就此加入拉蒂法的逃亡計畫。

今年3月4日清晨，拉蒂法與堯希艾寧一如往常地一起吃早餐，在侍衛不知情的情況下拉蒂法變換衣服及戴上太陽眼鏡，兩人就這樣成功驅車前往阿曼（Oman）邊境及海邊，預計前往國際公海與喬貝會合，她們換上橡皮艇及小型噴射快艇，相當顛簸地駛了26英里（相當於41公里）才看到喬貝駕駛的遊艇，上頭還插著美國國旗。

不過因為海風及海浪過大，兩人費了好幾個小時才成功登上喬貝的遊艇。上了船後，拉蒂法試圖和媒體及人權組織聯繫，希望將自己的故事公諸於世以確保人身全，只可惜回應寥寥無幾。

之後遊艇就全力駛向印度果阿（Goa）海灘，不料在距離岸邊不到48公里的海面上，就遭3艘印度軍艦和2艘阿聯軍艦攔截，三人也當場被帶回杜拜。

(中時電子報)

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