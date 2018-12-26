民進黨正副議長跑票 高志鵬：開鍘近二十人

2018年12月26日 14:38 中時 曾薏蘋 、 劉宗龍

民進黨中常會26日檢討全國各縣市議會正副議長選舉狀況，會前，民進黨全國各縣市正副議長選舉督導小組召集人、立委高志鵬（見圖）受訪表示，他將向中常會報告各縣市違紀跑票黨籍議員的情形，中常會應該會將違紀跑票的議員移送中評會議處。（劉宗龍攝）

2018年正副議長選舉民進黨繼續慘敗，其中台南還敗自家人手中；被問到這次面臨黨紀處份有多少人？中央督導小組召集人高志鵬表示，「大概快二十人，投錯票也算。」他強調，最嚴重就是除名處分。

高志鵬強調，民進黨這次敗選後，更應該講求貫徹紀律，至少維持「敗而不潰」的局面。違反者不會有差別待遇。

高志鵬參加中常會前受訪指出，上次黨內修法後，正副議長是採記名投票，所以可以省下一些查證過程，有跑票的就是有跑票，查證起來會比較清楚，雖然只有一天時間，組織部彙整事證都不需要調查。

他說，今天中常會他會把所有全台各縣市所有黨籍議員，沒有按照黨籍意志，所有違紀行為都全部彙整，待會會在中常會直接移送中評會議處，之前中執會本來就有的決議，就是要讓昨天縣市議會議長選舉時，讓所有黨籍議員一致遵從這樣的紀律，違反者不會有差別待遇，一律送中評會。

至於目前彙整多少人？高志鵬說，大概快二十人，投錯票也算；媒體追問，二十個都會開除黨籍？他說，理論上，中評會會就每個人的違紀個別討論，但是當初做決議時就有特別提醒，若有違的話，會送黨紀處份，最嚴重就是除名處分，若單純投錯票，也要讓中評會去討論，就個案可否重輕發落。

高志鵬表示，但重點還是在於，民進黨這次敗選後，更應該講求貫徹紀律，至少維持「敗而不潰」的局面，這次也是拜修法結果，讓很多事證查核不用再大費周章，可以在最短時間，今天就可以移送，一定程度展現決心。

這次會從嚴認定？他說，這是中評會職權，但還是會讓當事人陳述。

(中時 )