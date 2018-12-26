民進黨正副議長跑票 高志鵬：開鍘近二十人

民進黨中常會26日檢討全國各縣市議會正副議長選舉狀況，會前，民進黨全國各縣市正副議長選舉督導小組召集人、立委高志鵬（見圖）受訪表示，他將向中常會報告各縣市違紀跑票黨籍議員的情形，中常會應該會將違紀跑票的議員移送中評會議處。（劉宗龍攝）

友善列印
中時
民進黨中常會26日檢討全國各縣市議會正副議長選舉狀況，會前，民進黨全國各縣市正副議長選舉督導小組召集人、立委高志鵬（見圖）受訪表示，他將向中常會報告各縣市違紀跑票黨籍議員的情形，中常會應該會將違紀跑票的議員移送中評會議處。（劉宗龍攝）

2018年正副議長選舉民進黨繼續慘敗，其中台南還敗自家人手中；被問到這次面臨黨紀處份有多少人？中央督導小組召集人高志鵬表示，「大概快二十人，投錯票也算。」他強調，最嚴重就是除名處分。

高志鵬強調，民進黨這次敗選後，更應該講求貫徹紀律，至少維持「敗而不潰」的局面。違反者不會有差別待遇。

高志鵬參加中常會前受訪指出，上次黨內修法後，正副議長是採記名投票，所以可以省下一些查證過程，有跑票的就是有跑票，查證起來會比較清楚，雖然只有一天時間，組織部彙整事證都不需要調查。

他說，今天中常會他會把所有全台各縣市所有黨籍議員，沒有按照黨籍意志，所有違紀行為都全部彙整，待會會在中常會直接移送中評會議處，之前中執會本來就有的決議，就是要讓昨天縣市議會議長選舉時，讓所有黨籍議員一致遵從這樣的紀律，違反者不會有差別待遇，一律送中評會。

至於目前彙整多少人？高志鵬說，大概快二十人，投錯票也算；媒體追問，二十個都會開除黨籍？他說，理論上，中評會會就每個人的違紀個別討論，但是當初做決議時就有特別提醒，若有違的話，會送黨紀處份，最嚴重就是除名處分，若單純投錯票，也要讓中評會去討論，就個案可否重輕發落。

高志鵬表示，但重點還是在於，民進黨這次敗選後，更應該講求貫徹紀律，至少維持「敗而不潰」的局面，這次也是拜修法結果，讓很多事證查核不用再大費周章，可以在最短時間，今天就可以移送，一定程度展現決心。

這次會從嚴認定？他說，這是中評會職權，但還是會讓當事人陳述。

(中時 )

大政治大爆卦-無色覺醒》拚經濟… 民進黨台南市正副議長敗北 段宜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。