七年級生展現職人精神 靠燒肉丼飯拼出一片天

7年級生呂松育將日本服務業職人精神融入餐廳風格。（徐養齡翻攝）

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燒肉丼飯。（徐養齡翻攝）
高檔牛肉系列美食。（徐養齡翻攝）
高檔牛肉系列美食。（徐養齡翻攝）

年輕人創業成趨勢，7年級生呂松育有張挑剔的嘴，一直想在美食界開創一片天，5年前靠第一桶金創業，將日本服務業職人精神融入餐廳風格，從彰化起家一路沿中、南、北台灣展店，靠複合式燒肉丼飯拼出創業成功範例。

台灣念管理的人才不在少數，但鮮少有像呂松育這般學以致用。淡江大學企管系畢業後，又到文化大學念企管碩士，空閒時一如多數國人，愛到日本旅遊，不過呂松育並非走馬看花，反而仔細作筆記，回台後積極打工存錢，融合企管所學規畫長短期經營策略，為開店籌備能量。

呂松育從彰化一處騎樓開始擺日式屋台攤位，專賣複合式燒肉丼飯，主打物美價廉的高CP值餐點，迅速在饕客間傳開，一路從彰化、台南、高雄、台中、逢甲、彰化員林、南投草屯展店，日前又在新竹市開分店，搶攻科技人挑剔的味蕾。

店名取「牛丁次郎坊」，除了賣高檔牛肉，也有優質豬肉料理，吃過的人常有「驚艷」的感覺，在新竹市高單價美食掛帥的年代，在業界獨樹一格，靠平價美食在民生路一級商圈殺出血路。

年僅32歲的呂松育不像多數年輕人還沉迷玩樂，他老早放棄玩樂，開店前絕大多數的時間都在餐飲業打工，靠苦學燒出一手好菜，還存了半桶創業基金，如今全台店面眾多，他常開車南北跑，絲毫不敢鬆懈，要讓生意永續經營。

(中時 )

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