韓國瑜遭質疑就職超預算？網：300萬狂勝3000億！

2018年12月26日 14:38 中時電子報 王子瑄

高雄市長韓國瑜就職典禮遭質疑花費300萬，超過預算編列的98萬。韓表示，在戶外舉辦就是希望行銷高雄，若預算不夠就自掏腰包。網友透露，在現場就知道，這次就職典禮創造商機根本高雄發財第一步。

據《鏡週刊》報導，高市府秘書長表示，市府就職典禮市府編列法定預算為98萬。但週刊接獲爆料，市府各局處另勻支費用，如新聞局新聞服務的90萬、文化局節目表演費用的81萬元、社會局的13萬餘元、交通局的10萬元、人事處的7萬元、經發局的5萬元、民政局的2萬餘元，各局處配合花費便破200萬元，總支出更上看300萬元。

高市府新聞局長王淺秋表示，各局處確實有可配合之年度預算，但其餘歌曲授權費、餐飲與賓客伴手禮等費用，均由韓國瑜團隊自掏腰包，絕沒多花公帑。

對此，網友想起民進黨執政高雄20年負債的3000億，怒批：「300萬比三千億，誰比較會花?X的，一點小事講得像世界末日一樣?就職省一點錢，就是好市長？可以不要崩潰個沒完，ok？」「3000億=10萬個300萬元=1萬棟3000萬的房子」、「沒上任就被黑成這樣，我分析了很久，這九成以上都是綠營的手法，因為韓市長給對黨的壓力太大，所以不管他做的多好，都是錯的？」

更有網友細算：「柯P酸韓國瑜交接花了300萬他只花15萬，讓我們來算一算誰浪費。柯P4分鐘花15萬(每分鐘花37500元)，韓總4小時花300萬(每分鐘12500元)，柯P附加價值0、週邊效益0，韓總附加價值、週邊效益值至少百萬起跳甚至上億，到底誰節省 ? 誰浪費 ? 誰有價值 ? 誰只會耍嘴皮 ?」

此外，到現場參與活動的網友紛紛PO上照片，表示：「300萬炒熱高雄人氣！活絡市場經濟！好過花300億搞蚊子輕軌！」「花300萬，但造成的經濟外溢效果，可能十倍都不止。支持韓市長！」「我猜150攤，1攤應該今天50000元的營業額跑不掉。周邊的飯店也滿了，總體營業額應該5000萬起跳」、「明明已經聲明超過市府預算98萬其他自行買單了。這是今天高雄的人潮，創造的經濟效益都不止三百萬了，還有人活在11/24的陰霾裡沒出來！幫你們上香！」網友直呼──「300萬狂勝3000億！」

(中時電子報)