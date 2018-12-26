串聯大甲溪北生活圈 民代爭便捷公車路線

2018年12月26日 14:57 中時 陳淑娥

民代力爭松柏港至泰安車站公車路線，將可串連溪北地區觀光景點，圖為日南火車站。（陳淑娥攝）

台中市大甲溪北地區民眾往返泰安車站，須由家人開車接送不便民，新科市議員施志昌26日前往會勘，力爭設置往返松柏港至泰安車站公車路線，期盼讓大眾通勤更方便，也能串連起溪北地區觀光景點。

施志昌26日邀請台中市公共運輸處及溪北地區多位里長，前往日南車站會勘公車路線，多位民眾前往關心。

施志昌指出，由於山線火車、公車班次比海線多，溪北許多通勤學生須先到山線泰安火車站，再轉搭火車、公車，且溪北公車路線多由北往南，雖有622、657、659等路線，但卻缺乏一條連結溪北地區的公車路線。

孟春里長黃湘榕表示，日南地區公車大多往溪南行駛，在地學生若要往山線方向通勤，都要先到溪南轉車，浪費許多時間；日南里長曾子容說，若要到台中市區須先到泰安火車站轉車，希望能設置往返松柏港至泰安車站的公車路線。

施志昌表示，這條路線不僅能讓在地學生就學方便，也能串連包括松柏漁港、日南車站、日南冷泉、慈德宮等觀光景點，可謂創造雙贏。台中市交通局指出，近期陸續接獲民眾建議加強大甲溪北公共運輸服務，該條松柏港至泰安火車站的路線也是反映意見之一，將會彙整各方需求加以研議。

(中時 )