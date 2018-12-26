史上最大旅行團逃脫 旅行公會擬與立委提集體訴訟

昨日爆發史上最大旅行團逃脫事件，東森旅行社所帶的5團越南旅行團，153人中逃脫了152人。（報系資料照）

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昨日爆發史上最大旅行團逃脫事件，東森旅行社所帶的5團越南旅行團，153人中逃脫了152人。旅行公會今（26）日表示，外交部審查疏失，卻要旅行業負責逃逸旅客的遣返機票費用，非常無理，狠批「政府不敢承擔管理責任，將旅遊業拉墊背」。現已與立委研議打集體訴訟行為，為旅行業出一口氣。

旅行公會全國聯合會發言人李奇嶽指出，觀宏專案簽證手續簡單，旅客僅需附上工作證明，不需附財力證明。過去多是零星脫逃，觀宏專案實施3年來僅逃跑150人，越南旅客脫逃狀況最多。根據規定，旅行社必須負擔每人的遣返機票費用，若以每人機票費8000元計算，等於152人共需121萬6000元，對旅行社而言是一筆大損失。

李奇嶽說，民進黨政府執政後，對於觀宏專案的國外合作組團社資格審查放寬，簽證審查期縮短，也提高南向國家包機來台獎勵金額，確實東南亞旅客近兩年人數增加，稍微補充陸客市場消退的產值，但快速成長的人數，也伴隨觀光管理問題。

李奇嶽認為，旅行社是沒有能力管力的受害者，為了接團只好簽下保證責任，然而不具公權力、手無寸鐵的業者，有什麼能力給予保證？這次逃脫一團，東森旅行社得負擔121萬的遣散費，若這團不幸是陸客脫逃，每脫逃一人旅行社還得多罰10萬，等於得罰1520萬，旅行社也只能關門大吉。他狠批，「政府不敢承擔管理責任，將旅遊業拉墊背」。

李奇悅表示，目前已與立委許毓仁研商，決定為旅行業者提出集體訴訟，下午將與許毓仁研擬訴訟內容，訴訟對象是觀光局或移民署，則還在研議。

(中時 )

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