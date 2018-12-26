疑似變質亞培未通報 北市衛生局再開罰10萬元

亞培疑似又變質卻未通報，北市衛生局再開罰10萬元。(資料照)

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亞培原味安素等6款鐵罐產品於9月疑出現變質情況，北市衛生局48小時內下令預防性下架，並因亞培公司未在24小時內通報開罰10萬元。衛生局表示，12月20日晚間接獲2款亞培塑膠瓶裝產品有凝結情況，經行文亞培公司，才知「亞培沛力」及「原味菁選」共有9件客訴，卻未依規定通報，再次開罰10萬元罰鍰。

衛生局表示，根據亞培公司12月24日提供資料，顯示此次2項產品(亞培沛力、原味菁選)均由美國製造進口，自4月及10月分別進口36萬1320罐及32罐7456罐，共有9件客訴，客訴原因為液態產品出現凝結，尚未做客訴原因分析，也無法提供微生物自主檢驗報告。

北市衛生局已命亞培於27日補件說明，並已抽驗市售同批號產品檢驗衛生指標菌、黴菌及酵母菌等，並取得民眾投訴的檢體檢驗耐熱芽孢桿菌，釐清是否儲存溫度過高導致。

亞培提供的產品標示及說明資料也同步函送食藥署綜合研判，此次產品規格如下：「亞培安素沛力優蛋白配方（香草口味），塑膠瓶237ml、批號：87343RR，有效日期：1.7.2019（日/月/西元年）」，客訴7件，客訴比百萬分之19；「原味安素均衡營養配方（不甜菁選），塑膠瓶237ml、批號：93768RN0，有效日期：1.1.2020（日/月/西元年）」客訴2件，客訴比百萬分之6。

北市衛生局呼籲，業者依台北市食品安全自治條例第10條「獲得國內外衛生主管機關或造廠商之食品不安全訊息時，應於48小時內將與該食品有關之相關產品預防性下架完成。」違者，處分3至10萬元罰鍰。相關結果，可至北市衛生局網站查詢。

(中時 )

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