曾之喬重遊丹麥回顧生命歷程 心情化為文字

2018年12月26日 14:55 旺報 廖慧娟

藝人出寫真集、美容書是常事，但女星曾之喬不同，她即將出版旅遊新書《一個人去丹麥，寫一本書》，今天（26 日）更宣布12月28日展開線上、線下同步預購。

曾之喬是個大路痴，23歲前沒有勇氣挑戰一個人旅行；19歲經歷憂鬱低谷，處於一個脆弱但心懷感恩的情緒中，卻在雅虎奇摩首頁，點閱題為《全世界最快樂的國家：丹麥》的報導時，腦海突然浮現一個聲音：「妳可以一個人去丹麥，寫一本書，把妳的經歷分享出去。」因此，23歲的曾之喬展開一場15天的丹麥冒險之旅。

透過這趟旅程，曾之喬慢慢地享受到生命不同的美，發現生活中一切的不快樂，皆來自於自己的心態；她學會多愛自己一點，更領悟出如何與自己相處的快樂。

現年30歲的曾之喬，她重遊丹麥，將10年的心路歷程，化為首本個人著作《一個人去丹麥，寫一本書：嘿 你為什麼不要快樂》，希望透過自己的經歷，讓那些陷入憂鬱、對夢想感到絕望的人，能感受到一點溫暖，知道我們是同在的。因為：「生命充滿希望，無限希望，真的有光。」

12月28日於博客來、金石堂、誠品網路書店展開的預購，將推出3種不同版本，包括「曾之喬限量典藏親簽版」、「ChiaoChiao聽見自己的心 限量USB版」和「一般版+限量贈品」。

(旺報 )