神祕行蹤曝光！傳貴婦奈奈1／6砸重金辦法會求救

2018年12月26日 14:59 中時電子報 戴安瑋

有網友爆料，貴婦奈奈搭機逃亡當天同時，當上了佛團功德主 (圖／翻攝自爆料公社)

知名網紅貴婦奈奈驚爆和丈夫黃博健合開「杏立博全」醫美診所惡性倒閉，兩人捲款潛逃後人間蒸發，有網友爆料貴婦奈奈2人在加拿大p島與公公黃立雄會合後，曾參加「傳燈寺」法會，還捐款22萬元為家人祈福，今更傳出他們將於1月6日砸重金舉辦法會，意外讓他們的下落曝光。

根據《周刊王》報導，貴婦奈奈夫婦先潛逃到美國舊金山後，動身前往加拿大「P島」，並與公公黃立雄會合，一起參加當地「傳燈寺」舉辦的消災解厄法會，還捐款，想藉宗教儀式化解業障，遭網友抨擊為捲款後竟在P島傳燈寺當榮譽福智功德主。「福智僧團」後來證實黃立雄確實曾參加2018年11月30日的法會，捐贈加幣10008元(約台幣22萬元)，指名迴向給家人和「杏立博全診所及相關企業」。福智已主動配合檢方調查。

經查傳燈寺官網，該寺消災延壽儀式，計有「立祈福牌」、「點明燈塔」、「供美麗花」，都由僧眾誦經、法師迴向，費用約台幣480元至4萬元之間，其中，參加護法大功德主費用快4萬元。

今更傳出貴婦奈奈夫婦及黃立雄將砸重金於1月6日在傳燈寺舉辦「誦大般若經禮大悲懺大齋僧法會」，三人當天會現身，深重的罪惡感可見一斑。消息一出，網友紛紛留言表示，「貴婦奈奈潛逃加拿大，砸錢急辦法會化劫消除罪惡感，擬參加元月份法會」、「拿別人的錢做功德也算負責任嗎？」、「這不是造業什麼才是造業」、「越躲罪惡感會越深」。

福智表示，經向傳燈寺查詢，1月6號法會是寺方例行性法會，為誦般若經禮大悲懺大齋僧法會，非貴婦奈奈舉辦，日期為1月6日，任何人士都可參加，寺方沒收到貴婦奈奈的捐款，也沒聽說她一家人來參加的消息。

(中時電子報)