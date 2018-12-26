迎接2019！橘色X ABRAZO跨年Party 多款絢爛調酒饗客

橘色X ABRAZO期間限定新年特調飲品。（圖片提供／橘色涮涮屋）

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特製調酒「藍寶石」色澤豔麗，搭配LED杯身點綴。（圖片提供／橘色涮涮屋）
「頂級日本松板和牛套餐」大理石般油花，被饕客奉為夢幻逸品，售價4200＋10％／套。（徐力剛攝）

2018即將進入尾聲，今年跨年不想人擠人，來橘色涮涮屋A9館是個好選擇，31日晚間舉辦「橘色X ABRAZO跨年Party」，好友相聚大啖鍋物、美酒，共同迎接2019。

新開幕的橘色涮涮屋坐落新光三越A9，寬敞店面設計搭配大片落地玻璃窗，盡覽101煙火美景，跨年夜當晚22時起「橘色X ABRAZO跨年Party」嗨翻全場，現場找來DJ大玩電音刷盤秀，同步推出多款限定版調酒，如2019、藍寶石、貴妃夢等，調酒師以特製發光杯裝盛酒液，LED杯身閃爍絢麗光芒，搭配彩色酒款充滿趣味。跨年Party活動採現場售票，每張票價400元，憑票券可兌換新年特調乙杯。

說到橘色涮涮屋，寵溺式貼心服務與美食不可少。招牌料理「頂級日本松板和牛套餐」嚴選A5等級宮崎和牛入饌，雪花般油脂分布均勻，置於高湯輕涮幾秒口感最佳，建議先品嚐原味，軟嫩牛肉入口即化，油脂淡淡甜味繚繞舌尖，而後蘸佐特製調料享用，別有一番滋味。橘色特有「寵溺式」服務，深受女性消費者喜愛，由專業服務人員桌邊涮肉，確保肉質風味;情侶約會時想大啖海鮮又要顧及形象，專人海鮮去殼服務十分貼心，不動手也能品嘗美味料理。

★中時電子報提醒您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )

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