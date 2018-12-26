飛安會成立20年 陳建仁盼提供安全飛航

2018年12月26日 15:32 工商 彭媁琳

副總統陳建仁今日出席「飛航安全調查委員會『飛躍20安全邁向安心』成立20週年茶會」，肯定飛安會、民航主管及業者共同努力，降低飛航事故發生的機率，並期許飛安會持續有效提升飛航安全，讓人民真正安全與安心地使用大眾運輸工具。

陳建仁指出，如何讓全世界都能認同台灣的運輸安全，而且做得越來越好，這是政府責無旁貸的責任。未來希望能爭取到更多的預算，讓飛航安全調查委員會的同仁在專業訓練上越來越好。具有一個獨立、公正、專業、國際化的「運輸安全委員會」，對台灣的整個觀光事業具有很大的助益，希望行政院繼續努力，大家一起促成「國家運輸安全委員會」的成立。

民國87年行政院以行政命令設置獨立的調查機關「航空器飛航安全委員會」，並於101年改名為「飛航安全調查委員會」。飛航事故的調查極需科學及人文的專業，謹慎分析各項的原因，更需要吸收更多國際交流的經驗。當他接見來自歐盟、美國、日本等各國貴賓時，都一再表示台灣希望能爭取加入「國際民航組織」(ICAO) ，期盼在飛安及民航上能對全世界有所貢獻，也得到更多的回饋。

陳建仁表示，他相信飛安會同仁及民航同業人員的努力付出，只有一個目標，就是希望可以達到零傷亡、零事故，以及百分之百的飛航安全。而這些努力現在已有顯著成效，誠如飛航安全調查委員會主委楊宏智所說，台灣渦輪噴射機10年平均全毀事故率，目前已降到每百萬離場0次，這是令人欣慰的成果。

(工商 )