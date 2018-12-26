林鳳嬌如何看待他負不負責？成龍吐家中秘辛

2018年12月26日 15:06 中時電子報 蔡曉婷

成龍、林鳳嬌結婚30多年。（圖／中時資料照片）

武打巨星成龍最近推出新專輯《我還是成龍》，近日他接受陸媒專訪，被問到先前推出自傳內容，媒體問他自認不是好父親，那家中的成員有無直接「評價」過他？成龍說希望兒子房祖名和妻子林鳳嬌能唱首歌給他聽，因為他們在家中都不說這些，林鳳嬌跟他結婚30幾年，也從未對他說過：「你回來了」、「辛苦了」等之類的話，只因他們都是不擅表達的人。

成龍最近接受《搜狐娛樂》專訪，談到新專輯有首歌是為兒子做的，他透露起初向房祖名提議一起創作時，兒子當時剛出事，感到很自卑，說什麼都不錄，之後成龍才默默將《別放棄》寫好，準備獻給兒子，他自認以前沒把兒子教好，把自己以前沒學到、沒做好的全寄託在兒子上身，默默給了對方很多壓力，歷經風波後成龍才學會放手，讓房祖名愛做什麼就做什麼，只要求一點「犯過的錯不可再犯」。

被問到家人認為成龍是否是負責的父親？成龍表示大家在家裡其實很少說這些，是很含蓄的中國傳統家庭，林鳳嬌很少對成龍噓寒問暖，他自己更是很少送花，父親節時兒子打來問候，成龍竟罵了兒子一頓，房祖名本來一年打一次電話給他，罵完如今連這一通電話都沒了，可見父子間有多麼不善於溝通。

(中時電子報)