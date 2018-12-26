鼓勵學生參加國際競賽亞大得獎數第一

2018年12月26日 15:18 中時 林欣儀

鼓勵學生參加藝術與設計類國際競賽，教育部連續13年推動相關獎勵計畫，今年亞洲大學共有學生45人次、15件作品獲獎，得獎數名列全國高教體系第一、獲頒45萬獎金，校長蔡進發帶領師生領獎，他強調，亞大邁向國際化的重點就是鼓勵與支助學生參加國際競賽。

蔡進發指出，亞大學生獲獎的15件作品中，有11件奪下2017德國紅點傳達設計大獎、3件獲2018紐約藝術指導協會年度獎ADC優秀獎，另1件以亞大現代美術館為主題的商品設計獲2018德國iF專業組設計獎。作品中，以苗栗內灣特色景點搭配愛情構思為主軸的「內灣小戀曲」海報設計作品，更榮獲最佳獎（Best of the Best）。

亞大視傳系主任鄭建華說，視傳系學生黃子晏等4人設計的「內灣小戀曲」海報結合內灣6個景點特色，利用愛情主軸串聯、搭配符合的標題與標語，增添趣味性，也提升民眾對景點的印象。學生黃雅亭等5人設計的「混」為該年度視傳系畢業製作主視覺，也獲紅點獎。

亞大創意設計學院院長李元榮指出，創立設計學院創立至今積極鼓勵學生參與國際創意設計競賽，10年來交出亮麗成績，總計有74件學生作品獲德國紅點獎，其中14件還奪下最佳獎，另有作品獲IF設計獎、墨西哥國際海報雙年展銅獎、紐約藝術指導協會ADC獎等。

教育部「設計戰國策計畫」主持人林磐聳表示，「教育部鼓勵台灣學生參加藝術與設計類國際競賽計畫」今年邁入第13年，以全球53項國際設計競賽為標的，新增還新增「建築與景觀設計」類，得獎學生可獲教育部頒發獎金。

(中時 )