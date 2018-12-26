影》五個粉絲不捨的退役球星（上）：貝爾川遺憾缺戒指

貝爾崔(Adrian Beltre)今年宣布退休。（美聯社資料照）

友善列印
中時電子報
/綜合報導
游擊兵貝爾崔（Adrian Beltre）退休

今年球季結束後，不少在大聯盟長時間奮鬥的老將都宣布退休，大聯盟官網選出5個球迷最不捨得告別的球星，其中之一就是年過30表現仍不輸傳奇球星的游擊兵貝爾崔（Adrian Beltre）就是其中之一，他曾希望能戴著世界大賽冠軍戒謝幕球員生涯仍無法如願，11月帶著不捨與感激的心情退役。

年紀對棒球員而言一向都是殘酷的，但貝爾崔的表現卻足以嘲諷這個說法，他曾在2004年繳出3成34打擊率、3成88上壘率以及6成29長打率，該季他揮出48支全壘打、貢獻121分打點。

不過即使年過30，他仍保有攻守俱佳的身手，51.1的WAR（綜合評價）在過去9年只輸給天使隊的看板球星「神鱒」卓奧特(Mike Trout)與大都會內野手坎諾(Robinson Cano)，過去大聯盟只有7位球員能在31歲至39歲的年紀獲得這樣的成績，而且每一個都是傳奇球星級的人物。

分別為貝比魯斯（Babe Ruth）、全壘打王邦茲(Barry Bonds)、名人堂游擊手華格納（Honus Wagner）、威利梅斯（Willie Mays）、15個球季都擊出至少30轟的漢克阿倫(Hank Aaron)、史皮克（Tris Speaker）以及拉如瓦(Nap Lajoie)。

另外，老虎隊強打馬丁尼茲(Victor Martinez)也在今年球季結束後高掛球衣，他2001年獲得雙城隊第一指名，最大的特色就是能夠左右開弓，2004年及2014年都獲得銀棒獎肯定，2004年、2007年及2009年都曾入選過明星賽，且從2002年至2014年連續12季都能將打擊率維持穩定在3成上下，今年老虎隊決定重建，今年即將40歲的馬丁尼茲也決定退休多陪陪家人。

(中時電子報)

MLB》網球精靈比基尼曬美腿 引「…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。