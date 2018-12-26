大陸韓粉將關台北店 南漂高雄開「瑜波未了」 咖啡店

2018年12月26日 15:21 中時電子報 邱珮畇

大陸韓粉王森，他在臉書社團透露，受到韓國瑜感召，他將關閉台北店，南漂到高雄在高雄市政府一分鐘路程旁開設「瑜波未了」咖啡店，並秀出租賃合約。老闆還透露，一個月內就去了3次高雄，原本圍觀完就職典禮想多留兩天，但是訂房網站卻都全都是「已訂完」的壯觀景象。(韓國瑜後援會)

王森將關閉台北店，南漂到高雄在高雄市政府一分鐘路程旁開設「瑜波未了」咖啡店，他並在個人臉書秀出租賃合約。(王森臉書)

位於台北市中正區羅斯福路的文青咖啡店「參差_餘波未了 Remember Cafe」，老闆是大陸韓粉王森，他在「韓國瑜後援會」臉書社團透露，受到韓國瑜感召，他將關閉台北店，南漂到高雄在高雄市政府一分鐘路程旁開設「瑜波未了」咖啡店，並秀出租賃合約。老闆還透露，一個月內就去了3次高雄，原本圍觀完就職典禮想多留兩天，但是訂房網站卻都全都是「已訂完」的壯觀景象。

文青咖啡店「參差_餘波未了 Remember Cafe」，店內有一面滿滿的書牆，咖啡及食物還有空間氛圍也被許多粉絲大讚在水準之上。店主是在大陸以咖啡成為暢銷作家並辦起「參差咖啡夢想學校」的王森。

王森也是韓粉一枚，他方才在「韓國瑜後援會」臉書社團透露，自己從武漢飛來圍觀韓國瑜就職典禮，過耶誕節，準備上台北兩天再回高雄，然後再從高雄離開。沒想到訂房網站出現滿滿「已訂完」的壯觀景象！

王森說，「東西賣得出去，人進得來，高雄發大財」——看起來只是一個口號，但是，韓國瑜的選舉和當選，的確讓高雄的能見度大幅提高！——拼經濟的政策初見成效！

王森說，恭喜高雄，為高雄高興！ 相信自己，人家才會相信你！「這不，因為這句口號，短短兩個月我就已經第三次進來高雄了。」熱情這種東西，看起來有點看不見摸不著，但它確實可以激勵自己，感染別人！夢想也是！韓市長加油！

他表示，28及29日訂不到飯店房間沒問題，反正「瑜波未了」咖啡館的鋪面已經租好，離高雄市政府步行只一分鐘！並期待將來韓市長有空來喝咖啡。他說，這兩天，就在這間可能成為大陸人在高雄的第一間咖啡館裡打兩天地鋪，抓緊完善裝修的設計方案，爭取過年春節就開業，能夠再到高雄來過年！

網友留言問他「台北公館台大附近那間參差-餘波未了咖啡店的老闆嗎？久聞其名都還沒機會過去光顧。久仰了。歡迎到高雄投資！」王森也回答「 是哦，受韓式長感召，準備把臺北店收掉到高雄來！」

王森2015年曾接受媒體專訪，當時他的咖啡夢想學校在大陸辦得紅火，幾乎半年前就得預約報名，但他指出，台灣每人每年咖啡豆消耗量約2公斤，大陸不到1公斤，相較之下大陸的咖啡文化只是起步階段，自己是來台灣學習的，花了2年時間達成初步的「終極夢想」。

(中時電子報)