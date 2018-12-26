傳產業「賣」向國際 北市力推跨境電商培訓課

2018年12月26日 16:21 中時 吳堂靖

台北市小型專業技術、服務公司、小型顧問公司與資通訊產業竄起，北市產業局因應趨勢，自前年開始推行「台北市企業運用跨境電商平台拓銷市場」計畫，提供企業最需要的「人才培訓」，針對在職人才培訓及產學合作等提供資源，產官學攜手合作，全力拓展電商發展。

北市產業局因應時代趨勢，自2017年開始推行「台北市企業運用跨境電商平台拓銷市場」計畫，提供企業所需的「人才培訓」，針對在職人才培訓及產學合作等提供資源，在職人才培訓課程分B2B、B2C雙平台開課，2年來共開辦4期，共計98家企業、129人次參與，期間新增外貿訂單3678萬元。

無極文化藝術總經理李文民表示，企業從夜市賣高單價服飾起家，現在投入跨境貿易，過去都是以參展居多，然而現今參展在新客群的開發上較為困難，參加B2B培訓課程之後，講師傳授市場性分析、分析各國顧客屬性，利於開發不同國家客戶，培訓後，短短三個月的時間，新客戶成長率達30至40％，獲益良多。

北市產業局也積極促成產學合作，今年計有5間台北市大學參與，158位學生與30家企業共同操作國際三大平台，也為外貿企業培訓跨境電商人才，為產業界注入新血。

產業局長林崇傑表示，校園人才是未來國際貿易的基石，未來將持續投入資源培訓大專院校學生，透過校園人才實作與培訓，縮短學用落差，解決企業缺乏跨境電商人才的困境。相關訊息請上「台北市企業運用跨境電商平台拓銷市場計畫」網站查詢（http://www.ieatpe.org.tw/t2w/）。

(中時 )