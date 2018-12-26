第七屆海峽兩岸電視藝術節 「雍正皇帝」唐國強秀草書

2018年12月26日 15:32 旺報 廖慧娟

習畫多年的胡錦展出3 幀畫作。（記者廖慧娟攝）

楊燕以自家後院的牡丹花為「模特兒」。（記者廖慧娟攝）

中華廣播電視節目製作商業同業公會主辦的第七屆海峽兩岸電視藝術節，今天上午（12月26日）上午9點在台北市張榮發基金會國際會議中心舉行開幕儀式。

為期2天的活動中，除了邀請兩岸四地台、陸、港、澳等數十位藝人展出書畫作品，也邀請中國教育電視台總編輯、教授胡正榮、台北藝術大學電影系教授焦雄屏、香港導演嚴浩 、澳門科技大學人文藝術學院助理院長蔣瀟玲、台灣政治大學助理教授王亞維、香港嶺南大學中文系教授、中國文藝理論學會副會長許子東、HTC虛擬實境內容中心副總裁劉思銘、香港八和會館主席暨香港演藝界內地發展協進會副會長汪明荃、影視編劇、作家溫豪杰、太極影音副總經理楊宗哲、澳門日報副總編輯、澳門筆會秘書長廖子馨、中央電視台紀錄頻道一級導演夏蒙等人舉行專題演講。

27日上午舉行的分組論壇，則分為劇情類、非劇情類、新媒體類等3組，分別由台灣師範大學教授兼系所主任劉立行及澳門新生代電影導演陳雅莉、香港藝術發展局主席王英偉及北京伯璟文化傳播有限公司董事長、導演李東珅、國廣星空視頻科技(北京)有限公司總裁王明軒及台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚進行報告。

參與本次活動，並展出作品的大陸藝人包括「皇帝」專業戶、曾主演《雍正王朝》等劇的大陸硬底子男星唐國強、「鄧小平」專業戶盧奇、《水滸傳》劇中爽朗的「孫二娘」梁麗等藝人大陸一級演員。

唐國強從小提筆練字，主攻顏體，本次來台展出5幅草書作品，並表示不論在《雍正王朝》或《武則天》等劇中演皇帝或《三國演義》裡的「諸葛亮」，只要有書寫的劇情，都是他親自上陣。

中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江也邀請楊燕、周丹薇、凌蕙蕙、鄧美芳、谷音、司馬三三、小馬、張瑞竹、徐潔兒等20多位台灣藝人代表提供最新畫作參展，26日更是起了個大早，盛裝出席開幕式，共襄盛舉。

(旺報 )