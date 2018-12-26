第七屆海峽兩岸電視藝術節 「雍正皇帝」唐國強秀草書

唐國強提供5幅草書參展。（記者廖慧娟攝）

友善列印
旺報
習畫多年的胡錦展出3 幀畫作。（記者廖慧娟攝）
楊燕以自家後院的牡丹花為「模特兒」。（記者廖慧娟攝）

中華廣播電視節目製作商業同業公會主辦的第七屆海峽兩岸電視藝術節，今天上午（12月26日）上午9點在台北市張榮發基金會國際會議中心舉行開幕儀式。

為期2天的活動中，除了邀請兩岸四地台、陸、港、澳等數十位藝人展出書畫作品，也邀請中國教育電視台總編輯、教授胡正榮、台北藝術大學電影系教授焦雄屏、香港導演嚴浩 、澳門科技大學人文藝術學院助理院長蔣瀟玲、台灣政治大學助理教授王亞維、香港嶺南大學中文系教授、中國文藝理論學會副會長許子東、HTC虛擬實境內容中心副總裁劉思銘、香港八和會館主席暨香港演藝界內地發展協進會副會長汪明荃、影視編劇、作家溫豪杰、太極影音副總經理楊宗哲、澳門日報副總編輯、澳門筆會秘書長廖子馨、中央電視台紀錄頻道一級導演夏蒙等人舉行專題演講。

27日上午舉行的分組論壇，則分為劇情類、非劇情類、新媒體類等3組，分別由台灣師範大學教授兼系所主任劉立行及澳門新生代電影導演陳雅莉、香港藝術發展局主席王英偉及北京伯璟文化傳播有限公司董事長、導演李東珅、國廣星空視頻科技(北京)有限公司總裁王明軒及台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚進行報告。

參與本次活動，並展出作品的大陸藝人包括「皇帝」專業戶、曾主演《雍正王朝》等劇的大陸硬底子男星唐國強、「鄧小平」專業戶盧奇、《水滸傳》劇中爽朗的「孫二娘」梁麗等藝人大陸一級演員。

唐國強從小提筆練字，主攻顏體，本次來台展出5幅草書作品，並表示不論在《雍正王朝》或《武則天》等劇中演皇帝或《三國演義》裡的「諸葛亮」，只要有書寫的劇情，都是他親自上陣。

中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江也邀請楊燕、周丹薇、凌蕙蕙、鄧美芳、谷音、司馬三三、小馬、張瑞竹、徐潔兒等20多位台灣藝人代表提供最新畫作參展，26日更是起了個大早，盛裝出席開幕式，共襄盛舉。

(旺報 )

林鳳嬌如何看待他負不負責？成龍… 慶20歲轉大人！「千年一遇美女」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。