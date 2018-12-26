柯P曾預言國民黨難再起 他神回失準關鍵網笑翻！

2018年12月26日 15:42 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

臺北市長柯文哲曾說若黨產沒了，國民黨也就完了。對此，有網友問及，沒想到才短短兩年，竟然全臺首長議長大翻盤，「柯預言何以失準至此？」底下則有人回應表示「因為DPP比他想像中的還爛」，也有許多網友認為韓國瑜也是關鍵原因。

柯文哲兩年前曾指出，黨產最大的問題是「對政治、選舉產生的影響，所以黨產消滅了，我看國民黨很難再起來了，所以能夠處理就好」。他強調應以法治方式處理黨產議題，民意調查也顯示這是支持度最高的選項。

對此，網友purue在PTT發文指出，才過了短短兩年，竟然全臺首長議長大翻盤，他問及柯的預言為何會失準？對此，有許多網友紛紛表達他們的意見。

其中有許多網友回應認為都是民進黨的問題，並表示「因為DPP比他想像中的還爛」、「因為誰都沒預料到民進黨可以如此無下限」、「因為他沒想到有一個黨可以比KMT更下限」、「想像不到DPP有多智障」、「因為DPP爛到沒下限」、「最大原因還是DPP爛到讓人瞠目結舌」。

不過也有許多網友認為韓國瑜也是關鍵原因，並表示「DPP沒算到韓國瑜」、「如果這次選舉沒有韓國瑜，哪個國民黨的首長有鏡頭」、「不是預言錯誤是有人犯蠢，如果柯綠沒分手，如果韓國瑜在北市府，大家覺得國民黨會少幾席呢？」

(中時電子報)