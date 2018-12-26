影》蔡依林合體理科太太聊審美觀 泛淚承認「分手平靜都假的」 　

理科太太合體蔡依林，聊出蔡依林的獨立與坦承分手曾不平靜。（圖／翻攝自Youtube）

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中時電子報
／綜合報導、影音／
理科太太 x Jolin - Ugly beauty 也是一種美

蔡依林近日推出新專輯《Ugly beauty》，合體今年爆紅的YouTuber「理科太太」新影片剛上架就讓不少人大吃一驚，理科太太用自己最拿手的「科學推理方式」替蔡依林解析從出道至今的心境轉折，兩人對話非常深入，卻也讓人更有邏輯性地了解蔡依林一路的成長，與這次新專輯要表達的審美觀「美的定義」。

蔡依林表示快樂是自找的，不能一直等待白馬王子出現。（圖／翻攝自Youtube）

理科太太透過9大步驟專業剖析蔡依林，從「回首過去、不安全感、覺醒時刻、自我探索、脆弱的力量、靜心時間、夢的解析、愛情模式、美的意義」。9個階段讓蔡依林講述從過去到現在的蛻變，如何成為有自信展現自己，及擺脫過去自卑和力抗酸民的大明星。

蔡依林表示，過去的她曾迷惘無助過。（圖／翻攝自Youtube）

理科太太問到：「如果看到十年前的自己，對當時的審美觀會有什麼看法？」蔡依林大方表示，覺得自己當時的眼神缺少自信，「我不知道我在幹嘛」，以前也不太愛照鏡子，因為不覺得自己漂亮，也不會肯定自己，「所以當別人稱讚我漂亮時，還會覺得別人在騙我。」現在比較常看著鏡子和自己對話，「我發現美跟開心有關係，如果我今天內心很開心健康，我就會自然的美」。

蔡依林表示，想透過這次的專題傳達一種女性的陰暗面，但卻能讓聽歌的人成長。（凌時差提供）

蔡依林也在影片中透露，自己曾做了一個分屍愛狗屋虎的夢，夢的最後他把關鍵的車鑰匙交給了一個男人，醒過來後她分析，那把鑰匙是一個關鍵，如果自己能做到，就要自己做，「不能等待白馬王子來救你，要對自己的快樂負責。」影片上傳短短時間就吸引超高觀看數，也為蔡依林的新專輯理念做足宣傳。

(中時電子報)

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