童綜合醫院智慧化「尊榮病房」正式啟用

童綜合醫院引進智慧化病房。（陳淑娥攝）

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童綜合醫院打造「尊榮病房」，提供更優質的硬體照顧服務。（陳淑娥攝）
童綜合醫院引進智慧化病房系統打造「尊榮病房」。（陳淑娥攝）

童綜合醫院引進智慧化病房系統打造「尊榮病房」，頂級硬體設備加上專業醫療服務，不僅提供病人及家屬能專心靜養空間，更希望讓不同需求病人能受到最優質的醫療照護。

童綜合「尊榮病房」啟用暨揭牌典禮26日舉行，智慧病房導入的服務包括數位床頭卡、護理站電子白板、智能醫療整合系統、尊榮級病房空間，希望藉由科技智能全面精進提升服務品質。

院長李三剛表示，本院秉持以人為本的信念，從病人角度出發，針對不同需求提供各式醫療服務選擇，近年來，部分病人及家屬愈發重視住院與照護之隱私、舒適感，因應各式需求打造尊榮病房，已於近期完工正式啟用。

尊榮病房每床均設有數位床頭卡，醫護查房時能清楚辨識病人身分，確保病人的照護安全，特定房型考量到行動不便的病人，採用人性化設計，將房內的空調、燈光及窗簾的控制系統整合在數位床頭卡中。

智慧系統不只應用在日常起居設備上，也應用在精進照護品質上，尊榮病房護理站設有電子白板，將電腦內的多項照護資訊整合在電子白板上，電子白板將會顯示病床動態、病人狀態或注意事項、護檢查與手術等排程等多項資訊，一目了然。

病房內的「智能醫療整合系統」可讓病人透過床邊的螢幕查詢診療進度、用藥知識、衛教宣導等資訊，讓病人能在病床上吸收衛教知識，即使出院後也能做好自我照護。除了智能系統導入，尊榮病房的空間設計也是以病人為中心打造，病房內寬敞明亮，讓病人得以在身心靈全方位的照護下安心養病。

(中時 )

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