國旅暖冬遊政策挨批倉促 羅文嘉：政府怎麼了

圖為日月潭。（本報資料照片）

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中時電子報
國旅暖冬遊政策 羅文嘉批匆忙沒準備好：政府怎麼了？（圖/翻攝自羅文嘉 臉書）

觀光局推出「擴大國旅暖冬遊」方案刺激觀光景氣，民眾自明年元旦起至1月31日止，在周日到周四期間入住全台22縣市有參與方案的旅宿，自由行旅客每晚每房可獲1000元補助，30歲以下、60歲以上者還能加碼多補500元，25日時活動官網正式上線。民進黨前立委羅文嘉今天在臉書質疑政策匆忙、未做好準備就要上路，羅文嘉說，「我要問，這個政府怎麼了？」

羅文嘉一開頭就怒問「這個政府在幹什麼？」他指出，行政院急急推出「暖冬旅遊補助方案」，預計要在一個月內花幾億元。原本這項政策只用在普悠瑪事故後的花東旅遊上，目的是要刺激花東消費。

羅文嘉說，後來不知怎樣考慮，西岸也比照辦理，一開始只針對平均飯店住房率50%以下的縣市，結果這樣全台只剩三個縣市無法適用，想也知道這會引起反彈，一天之內馬上變成通通都可以。

本來用在去東部補助，事情簡單、劃分清楚，社會可以接受。當要擴大補助時，問題就來了。羅文嘉提出疑問，第一要花更多錢，但是反正不是自己家的錢，就拿來花吧！所以好解決。第二，是要擴大到全台？還是部份？如果是全台都有，那不就跟馬英九當年發消費券一樣，只是現在發的是限期旅遊券。如果不想這樣，只部份適用，那麼劃分的標準依據是什麼？為什麼有人拿到，有人拿不到？

羅文嘉指出，所以找到平均飯店住房率50%做劃分標準，「這是典型官僚辦事思維」，只要有個數字作依據滿足行政單位好做事就可，卻未深思數據統設定的合理性、限制性、公平性，能否說服人？以及施行後可能的風險後果與效益評估。

況且每個縣市的城鄉發展根本落差很大，用整體平均住房率計算，想也知道會自打嘴巴。引起反彈然後轉彎改變，完全可以想像。羅文嘉怒批政策，「匆匆忙忙、未做好準備就要上路，說明主事者的怠惰、慌張」。

羅文嘉指出，負責執行作業的觀光局所屬「台灣旅宿網」，ㄧ、二、三，幾分鐘內就掛掉，掛了已經兩三天，現在還沒搞好。羅文嘉打到觀光局公關室，詢問一下到底現在要怎麼處理？羅文嘉說有人接電話，但卻「說不出所以然」，讓他疑惑「這個政府怎麼了？」

羅文嘉怒批，「政策應該怎麼定？有哪些基本評估？政策應該怎麼執行，有哪些準備工作？碰到問題要怎麼緊急處理？要怎說明釋疑？目前一切看來，真的是讓人傻眼。」然後他也問：「大家擠在這一個月旅遊品質會好嗎？」

(中時電子報)

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