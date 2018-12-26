珊卓布拉克「地表最強母親」 拍片小孩帶身邊

2018年12月26日 15:56 中時 潘鈺楨

Netflix電影《蒙上你的眼》上周末全球首播，這部媲美《噤界》的末世預言驚悚電影《蒙上你的眼》，以珊卓布拉克用嚴肅的口吻告誡兩個五歲小孩逃難活命規則開啟，途中為了生存下去，珊卓竟迫不得已必須在兩個孩子之間作出抉擇，相當揪心。

珊卓與兩位童星演員合作無間，面對片中神秘怪物的各種威脅挑戰，將地表超強母親一角演得絲絲入扣。她也透露，《蒙著你的眼》中的表演，對於身為演員和母親的她是雙重挑戰。在片中需要帶著兩個小孩在森林逃亡的時候，她心裡想的是同樣也蒙眼的小孩受傷，特別是帶著兩位小童星一起要度過危險湍急的河流，更讓她神經緊繃，幾乎隨時隨地都要身體接觸他們才安心。

戲外珊卓因為個人生活的一連串變故傷心不已，包括與其感情甚篤的父親過世以及長年陪伴的寵物接二連三離去，兩個孩子成為心靈上的支柱。珊卓接受訪問時說：「因為拍攝這部電影幾乎每分每秒都在擔心孩子的安危，但是這次真的很感動，Netflix特別安排讓我可以把兩個小孩帶在身邊！他們還跟兩個童星玩在一起，讓我很開心！不過在片場我真的很像保姆，總是擔心他們拍戲的時候吃太多糖了！」

《蒙上你的眼》講述在末世中當人類看到可怕異象，他們將自取滅亡紛紛自殺的驚悚災難，所以人們只能將自己關在暗無天日的房子中，外出時只能蒙上自己的眼睛，否則可能看見極其可怕的神秘之物因而遭遇不測。因此當懷孕的珊梅洛莉（珊卓布拉克飾演）與姊姊（莎拉寶森飾演）一踏出產檢醫院，姊姊因為親眼看見可怖怪物而造成了翻車意外，逃出生天的珊卓與一群人躲進一棟房子裡面，包括疑神疑鬼的約翰馬可維奇、看似溫厚待人的崔凡特羅德和賈姬威佛，但是每個人背後暗藏了什麼秘密？這場災難又將為他們帶來什麼樣的後果？電影於Netflix上架中。

(中時 )