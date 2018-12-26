肚子扁扁也要築牆！川普：公務員放無新假也支持

2018年12月26日 15:58 中時電子報 馮英志

美國政府因兩黨對於總統川普主打的「邊境築牆」無共識，導致預算法案卡關；部分政府部門斷炊進入第4天後，川普仍堅持在政府支出法案中納入墨西哥邊界築牆費用，並表示許多公務員就算放無薪假也支持築牆。

川普聲稱許多聯邦公務員即使放無新假，也願意支持築牆，並希望川普挺住。

川普拒絕簽署未納入美墨邊界築牆費用的支出法案，導致部分聯邦政府機構缺乏經費而關門。數十萬聯邦雇員強制放無薪假，或被迫上白工。而根據美媒ABC新聞25日報導，在被問到是否想向受政府關門影響的聯邦雇員傳達訊息時，川普說：「這些政府雇員當中，很多人告訴我，『挺住直到拿到築牆經費為止』，這些聯邦雇員想要這片牆。」

川普同日透過視訊會議向全球駐外的美軍發表年度耶誕節談話，表示「我無法告訴各位，政府會在何時恢復正常。」，「不論他們喜歡怎麼稱呼這些圍牆或圍欄，除非我們擁有，否則我無法告訴大家何時恢復正常」。

另外，面臨民主黨即將掌握眾議院，川普的築牆預算還是很可能遭民主黨反駁；對此他表示，抱怨說民主黨曾投票支持邊境築牆，但現今卻大力反對川普所提出的政策。除了將政府停擺的責任歸咎在民主黨上，川普也宣布他將於1月底到德州視察正在興築的邊界圍牆。

(中時電子報)