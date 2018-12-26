盧秀燕不排除廢止海水採礦案MOU 卓冠廷：早已終止

台中市長盧秀燕選26日兌現承諾，在上任三天內公布前市府時期廣受社會質疑的德國霍夫曼簽署海水採礦案備忘錄MOU。（盧金足攝）

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台中市長盧秀燕（左）表示，對於這份MOU的後續處理，不排除任何可能性，包括廢止，並且也將向議會專案報告。（盧金足攝）
市府法制局長李善植（右）指出，MOU本身僅為合作備忘錄性質，與契約有一定法律效力不同，因此，即使簽署未定期限保密條款，也不具法律約束力。（盧金足攝）
前台中巿新聞局長卓冠廷強調，該投資案早已終止，且3月6日海水採礦合作備忘錄簽署記者會完整公開簽約內容，合約全文掃描檔案在解密後早上網公開，台中市長盧秀燕公布一模一樣的內容，無非是政治鬥爭。（盧金足攝）
台中市府與德國霍夫曼簽署海水採礦案備忘錄（MOU）正本內容。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕選前表示，上任三天內將公布市府與德國霍夫曼簽署海水採礦MOU內容，26日才上任第二天，她提早一天兌現選舉承諾，公開市府與德商的「正本」MOU，盧秀燕表示，為預防德商持該MOU到全世界募資，市府與280萬市民將會為其背書，未來不排除包括廢止等可能性，對此，前新聞局長卓冠廷表示「該投資案早已終止！」

前台中市長林佳龍與德國霍夫曼簽署海水採礦MOU，由於投資金額高達35億美金（大約新台幣1100億元），且MOU中簽署中沒有明文規定解密期限，難道要「永世不得公開」，已涉違反政府資訊公開法，選舉時成激烈的攻防議題。

台中市府經發局長高禩翔表示，目前已知的正本內容，包括設投資專案連繫平台、投資簡報中的產品製程、提煉技術、就業人數、經濟效益、預估投資金額、德國經濟辦事處的函覆等資訊均首次曝光。

盧秀燕說，因明天要出席行政院會，所以提前一天公布，經檢視內容，該案不具備政府資訊公開法應保密的情形，前市府卻簽訂無限期保密條款，並拒絕議員調閱資料；全案也無任何市長或局長核定簽呈，MOU簽約僅有兩頁內容，不見投資標的、投資計畫書、投資公司實績等資訊，啟人疑竇。

「後續將追查是否還有未曝光的祕密，全力防止可能以台中市政府背書的名義，在國際間募款集資，傷害全體市民聲譽及利益等情事」，盧秀燕表示，落實「陽光政治」，市府將與經濟部投審會比對雙方文件，政風已啟動調查，對於這份MOU的後續處理，不排除任何可能性，包括廢止，並且也將向議會專案報告，由民意來決定。

市府法制局長李善植指出，該案屬於市府對外關係文件，基於保證民眾知的權利，市府施政受監督，龐大投資金額對市民有重大影響等，依照政府資訊公開法規定，屬應公開範圍，MOU第5條未定期限不得公開條款，加上MOU本身僅為合作備忘錄性質，與契約有一定法律效力不同，即使簽署未定期限保密條款，也不具法律約束力。

德商海水採礦MOU戰火繼續延燒，對此，前台中巿新聞局長卓冠廷強調，市府早於今年3月6日海水採礦合作備忘錄簽署記者會完整公開簽約內容，合約全文掃描檔案在解密後早上網公開，盧秀燕公布一模一樣的內容，無非是政治鬥爭。

卓冠廷表示，市府3月6日與德國霍夫曼諮詢公司簽署合作備忘錄時，除當天早已在記者會公開簽約內容，合約全文掃描檔案在解密後早已上網公開，在市府網頁也找得到合約全文掃描檔案，「不知盧市長公布一模一樣的東西，是什麼用意？」

他說，市府曾於市議會專案報告並對外完整說明，該案備忘錄載明「甲乙雙方應知悉本合作備忘錄僅係雙方合作意願表達，不具法律拘束（not a legally biding document）」，足以證明該MOU案僅止於市府對有意來台中投資業者的行政協助，與負有一定法律義務的契約完全不同。

「僅投資查證確有不周，巿府對此承認疏失，並已檢討改進，該投資案也早已終止！」卓冠廷指出，盧秀燕選前指市府有投資損失，市府先前多次駁斥與事實不符，說明僅為投資諮商階段的行政協助，市府未支付任何資金，也無任何投資損失，更沒有任何人員涉及貪瀆。

卓冠廷說，選舉期間盧秀燕團隊以錯誤資訊，將該案誤導為巿政重大弊案，指巿庫遭受龐大損失，但事實證明巿庫未有任何損失，選舉已經結束，呼籲新巿府好好規畫推動巿政，這種以為還在選舉的政治鬥爭動作可以停止了。

(中時 )

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