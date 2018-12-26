盧秀燕不排除廢止海水採礦案MOU 卓冠廷：早已終止

2018年12月26日 16:20 中時 盧金足

台中市長盧秀燕（左）表示，對於這份MOU的後續處理，不排除任何可能性，包括廢止，並且也將向議會專案報告。（盧金足攝）

市府法制局長李善植（右）指出，MOU本身僅為合作備忘錄性質，與契約有一定法律效力不同，因此，即使簽署未定期限保密條款，也不具法律約束力。（盧金足攝）

前台中巿新聞局長卓冠廷強調，該投資案早已終止，且3月6日海水採礦合作備忘錄簽署記者會完整公開簽約內容，合約全文掃描檔案在解密後早上網公開，台中市長盧秀燕公布一模一樣的內容，無非是政治鬥爭。（盧金足攝）

台中市府與德國霍夫曼簽署海水採礦案備忘錄（MOU）正本內容。（盧金足攝）

台中市長盧秀燕選前表示，上任三天內將公布市府與德國霍夫曼簽署海水採礦MOU內容，26日才上任第二天，她提早一天兌現選舉承諾，公開市府與德商的「正本」MOU，盧秀燕表示，為預防德商持該MOU到全世界募資，市府與280萬市民將會為其背書，未來不排除包括廢止等可能性，對此，前新聞局長卓冠廷表示「該投資案早已終止！」

前台中市長林佳龍與德國霍夫曼簽署海水採礦MOU，由於投資金額高達35億美金（大約新台幣1100億元），且MOU中簽署中沒有明文規定解密期限，難道要「永世不得公開」，已涉違反政府資訊公開法，選舉時成激烈的攻防議題。

台中市府經發局長高禩翔表示，目前已知的正本內容，包括設投資專案連繫平台、投資簡報中的產品製程、提煉技術、就業人數、經濟效益、預估投資金額、德國經濟辦事處的函覆等資訊均首次曝光。

盧秀燕說，因明天要出席行政院會，所以提前一天公布，經檢視內容，該案不具備政府資訊公開法應保密的情形，前市府卻簽訂無限期保密條款，並拒絕議員調閱資料；全案也無任何市長或局長核定簽呈，MOU簽約僅有兩頁內容，不見投資標的、投資計畫書、投資公司實績等資訊，啟人疑竇。

「後續將追查是否還有未曝光的祕密，全力防止可能以台中市政府背書的名義，在國際間募款集資，傷害全體市民聲譽及利益等情事」，盧秀燕表示，落實「陽光政治」，市府將與經濟部投審會比對雙方文件，政風已啟動調查，對於這份MOU的後續處理，不排除任何可能性，包括廢止，並且也將向議會專案報告，由民意來決定。

市府法制局長李善植指出，該案屬於市府對外關係文件，基於保證民眾知的權利，市府施政受監督，龐大投資金額對市民有重大影響等，依照政府資訊公開法規定，屬應公開範圍，MOU第5條未定期限不得公開條款，加上MOU本身僅為合作備忘錄性質，與契約有一定法律效力不同，即使簽署未定期限保密條款，也不具法律約束力。

德商海水採礦MOU戰火繼續延燒，對此，前台中巿新聞局長卓冠廷強調，市府早於今年3月6日海水採礦合作備忘錄簽署記者會完整公開簽約內容，合約全文掃描檔案在解密後早上網公開，盧秀燕公布一模一樣的內容，無非是政治鬥爭。

卓冠廷表示，市府3月6日與德國霍夫曼諮詢公司簽署合作備忘錄時，除當天早已在記者會公開簽約內容，合約全文掃描檔案在解密後早已上網公開，在市府網頁也找得到合約全文掃描檔案，「不知盧市長公布一模一樣的東西，是什麼用意？」

他說，市府曾於市議會專案報告並對外完整說明，該案備忘錄載明「甲乙雙方應知悉本合作備忘錄僅係雙方合作意願表達，不具法律拘束（not a legally biding document）」，足以證明該MOU案僅止於市府對有意來台中投資業者的行政協助，與負有一定法律義務的契約完全不同。

「僅投資查證確有不周，巿府對此承認疏失，並已檢討改進，該投資案也早已終止！」卓冠廷指出，盧秀燕選前指市府有投資損失，市府先前多次駁斥與事實不符，說明僅為投資諮商階段的行政協助，市府未支付任何資金，也無任何投資損失，更沒有任何人員涉及貪瀆。

卓冠廷說，選舉期間盧秀燕團隊以錯誤資訊，將該案誤導為巿政重大弊案，指巿庫遭受龐大損失，但事實證明巿庫未有任何損失，選舉已經結束，呼籲新巿府好好規畫推動巿政，這種以為還在選舉的政治鬥爭動作可以停止了。

(中時 )