移工合法來台仲介費高達18萬！超過「假觀光」成本3倍

昨日爆出史上最大旅行團脫團事件。（報系資料照）

友善列印
中時

昨日爆出史上最大旅行團脫團事件，外界質疑執政黨力推的新南向政策是否出現漏洞，就業服務公會今（26）日指出，越南外籍勞工若要合法來台工作，最多需付出18萬的仲介費，剛好政府放寬新南向國家的觀光簽證，來台「假觀光」價格僅需不到5萬，人蛇集團看準此漏洞，趁機非法偷渡移工，也造成社會治安問題。

旅行公會全國聯合會發言人李奇嶽表示，觀光局自2015年起實施觀宏專案，放寬印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨、寮國6國的旅客簽證過程，民進黨執政後更對國外合作組團社資格審查放寬，縮短簽證審查期、提高南向國家包機來台獎勵金額，導致近兩年來台東南亞旅客快速成長。觀光局指出，觀宏專案實施以來，共逃逸414人。

高雄市就業服務商業同業公會理事長呂錫安認為，政府倉促放寬南向國家簽證標準，配套措施卻不夠完善，且很多由年輕人組成的旅行團，一看就知道是來打工，直說「他們哪有錢來觀光？」

呂錫安解釋，這次逃脫的旅行團每人須付費用極低，團費約1萬，加上不法集團的仲介費應該也只要5萬以內。

反觀合法來台工作的費用就高非常多，呂錫安說，以越南為例，越南勞工若要來台工作，需分別付給越南政府與台灣仲介費用，越南政府部分，廠工要交12萬元、養護機構要6萬6000元、家庭看護工要6萬1140元，來台後第一年每月要付仲介1800元、第二年每月1700元、第三年每月1500元，三年共計要6萬元。若以廠工計算，來台工作3年就需付出18萬。

呂錫安表示，越南人民族性強、個人意識高，落跑率很高，管理成本相對較高，越南政府也心知肚明，才會將仲介費訂的比較高。而明年1月還有另一團超過100人的越南旅行團要來台觀光，電子簽證也已拿到，如今恐怕也將被擋下。

李奇嶽表示，雖然這次發生史上最大脫團事件，政府也不該因噎廢食而緊縮簽證，應該加強外籍旅客的管理與取締，且要正視外事警察與移民署專勤大隊的人力物力不足問題。

(中時 )

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