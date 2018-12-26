僅不到3成人知道長照2.0 民團推桌遊助認識長照

身心障礙聯盟與桌遊開發公司BigFun合作，開發出模擬長照2.0的「長照規劃師」桌遊。（林周義攝）

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林周義
身心障礙聯盟秘書長滕西華。（林周義攝）

我國今年進入高齡社會，長照需求與日俱增，然而身心障礙聯盟表示，民眾對「長期照顧政策」理解程度仍很有限，甚至僅有不到3成人知道長照2.0。為提升大眾對服務項目的瞭解，身心障礙聯盟今年開發出「長照規劃師」桌遊，明年起開始上架出售，盼提升長照人員、民眾對給付項目的瞭解。

根據「長期照顧十年計畫2.0」核定版的推估，我國長照需要人數將由2017年的55萬7千餘人，提升至2026年的77萬人以上。因無可避免的照顧責任，受影響的人數恐超過百萬人，直接衝擊一個家庭的經濟和時間分配。

長照2.0服務項目，分為失能者的「照顧及專業服務」、「交通接送」、「輔具及居家無障礙環境改善服務」，以及照顧者的「喘息服務」。身心障礙聯盟秘書長滕西華指出，不僅民眾不曉得服務項目，甚至許多機構還沒搞清楚狀況，就申請成為A級單位，民眾與個管師難以溝通對話。

「懂得資源在哪裡，才有辦法進一步談如何運用。」畢嘉士基金會執行長周文珍表示，目前常見的狀況為，照顧管理專員直接把個案丟給A級別單位，雙方缺乏溝通，因此藉由長照規劃師桌遊，讓大家朝向最佳情況的討論。

「長照規劃師」桌遊以實際個案為例，依據2-8級失能等級，設計出7個角色。各個規劃師出牌前，需依據該個案的狀況，推出他所需要的服務。若與其他玩家提供的服務有重疊，則會扣除個案的額度。遊戲結束時若仍有額度，則代表規劃成功。

衛福部長照司統計，截至今年11月底，全國共布建472處A級單位、2922處B級單位、、1603處C級單位，受服務對象計有16萬8917人。去年同期相比，據點與服務人數都大幅增加。

(中時 )

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