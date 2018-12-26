侯友宜首重公安 新北行動市府出擊醫院消防演訓

醫院安全公安，新北消防局協助指導自衛消防編組任務，並聯合鄰近轄區消防分隊執行聯合演練。（吳家詮翻攝）

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中時電子報
新北副市長謝政達指出，近年新北市府為加強此類避難弱勢場所之安全，主管機關衛生局特聘請專家學者針對各個場所之公安弱點進行評鑑視察。（吳家詮翻攝）

新北市長侯友宜昨天甫上任即強調公安為首重之重工作，適逢新年元旦連假，新北市確保避難弱勢場所安全，今天責由副市長謝政達下午帶著市府衛生局、工務局、消防局組成專案小組，選定新北市立聯合醫院附設護理之家(執行公安聯合稽查，除由衛生局依據護理機構設置標準執行檢查外，亦落實要求機構現場照護比，並由工務局要求業者，維持場所出入口、安全梯、走廊等逃生避難動線之暢通。

另消防局也協助指導自衛消防編組任務演練之重點，並聯合鄰近轄區消防分隊執行聯合演練，使員工能在有限的時間內確實完成通報、滅火、避難疏散及阻止火煙擴散等各項編組工作。

謝政達指出，近年新北市府為加強此類避難弱勢場所之安全，已投入相當多的時間及人力，主管機關衛生局特聘請專家學者針對各個場所之公安弱點進行評鑑視察，衛生局、社會局除透過評鑑機制請業者改善安全之死角外，並結合消防局逐一指導自衛消防編組演練，使員工皆能於災害發生時迅速完成各項應變重點工作及配合消防搶救作業，充分展現場所良好之應變能力。

消防局強調，希望能透過今日示範演練，能將最新的防災重點知識廣為宣導，藉由平日作好預防措施使災減於無形，若遇災害時能有效降低傷亡及財損。

另為避免本市避難弱勢場所之騎樓遭機車停放或發生縱火案阻礙逃生，本府公安聯合稽查小組延續機車退出騎樓專案政策，將於108年1月7日至1月23日，針對本市107年度新立案之老人福利機構、托育托嬰中心、身障機構、公共托老中心、護理之家等27家場所執行公安聯合稽查。

其中針對具法定騎樓者，由本府交通局辦理機車禁停騎樓措施，透過張貼「騎樓禁停宣導貼紙」，向民眾加強宣導，後續將由本府警察局針對騎樓違停機車場所加強執行勸導及取締。本專案除呼籲避難弱勢場所業者重視公共安全外，亦期市民了解措施予以支持，新北市政府團隊於行動中求變，對於市民生命財產安全堅持不懈。

(中時電子報)

新北市立聯合醫院附設護理之家，演練自衛消防編組任務，狀況逼真。（吳家詮翻攝）

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