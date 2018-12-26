孫安佐將開「轉運生日趴」？傳大咖藝人都將出席

2018年12月26日 16:22 中時電子報 李家穎 ／綜合報導 ／綜合報導

藝人孫鵬與狄鶯的獨子孫安佐在美國爆發官司事件後，關押長達260天，本月11日返台回家。據傳1月1日生日的孫安佐即將在幾天後迎接19歲生日，孫家打算舉辦「轉運趴」，藉以化解習俗上「逢九必凶」的傳統禁忌，外傳座上賓包含狄鶯的好友王彩樺、陳美鳯、楊懷民、國光幫成員庹宗康、屈中恆等大咖雲集。

外傳不少大咖明星與孫安佐同學都將出席「轉運生日趴」。（圖／翻攝自Youtube）

據《三立新聞網》報導，過幾天就是孫家獨子孫安佐的生日，孫家將盛大舉行「轉運生日趴」，甚至演藝圈大咖、孫安佐好友都將出席幫他19歲「過過運」，希望他來年可以順遂。

楊懷民昨日表示從未收到邀請。（圖／翻攝自楊懷民臉書）

對此，狄鶯好友楊懷民昨（25）日受訪時首度說明內情表示，「新聞說什麼有邀請我，但我根本不知道啊，王彩樺也說不知道啊，我們都沒有接到消息啊，究竟是誰說的我們都不知道，而且這不可能是狄鶯自己說的。」就連狄鶯被爆「決心退出演藝圈」，打算將餘生拿來專心照顧孫安佐一事，楊懷民也斬釘截鐵表示：「事實上，以我瞭解她的個性，她根本不會說，這些事情她是不會主動說的。」他也強調，孫安佐「回來就好」，希望外界能給孫家一點空間跟時間去處理與面對。

(中時電子報)