北市市集營運評鑑 士東市場創三連霸紀錄

北市產發局26日舉行市集營運頒獎典禮，眾多自治會代表共襄盛舉。（北市產發局提供）

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傳統市場改建為台北市長柯文哲重要政見，除了投入硬體改善外，也訴求軟體、營運同步提升，北市產發局26日舉行市集營運頒獎典禮，眾多自治會代表共襄盛舉，其中士東市場連續3年獲得傳統市場優勝，柯文哲表示，提升市場和夜市品質是這個任期的要事之一。

北市產業局每年透過辦理市集營運評鑑，鼓勵公有零售市場及臨時攤販集中場發展，26日首度合併經濟部中部辦公室主辦的優良市集評鑑自評成果，評鑑針對組織健全、營運秩序、食品衛生、環境清潔及消防安全等5大項目，其中士東市場更奪下優勝3連霸，堪稱傳統市場的楷模。

柯文哲致詞展現市場整建決心，他表示，已特別交代產業局長林崇傑，提升市場品質是這個任期的要事，北市可以花逾百億改建環南跟第一果菜市場，服務品質、廁所整潔當然也要同步提升，改掉以往「垃圾吃、垃圾大」的觀念。

傳統市場獲獎市場為士東市場、華山市場、成功市場、安東市場等自治會；百貨商場組為社團法人台北市光華商場發展協會、光華數位新天地(四、五樓)自治會等；最佳進步獎為建國市場、信義市場等自治會。

臨時攤販集中場日市組第一名為四平街臨時攤販集中場、第二名為關渡宮臨時攤販集中場自治會、第三名北市玉石文物協進會；夜市組第一名為北市華西街商圈區協會、第二名為廣州街臨時攤販集中場自治會、最佳進步獎則為雙城街臨時攤販集中場自治會獲得。

(中時 )

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