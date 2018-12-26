三月瘋媽祖 有跑有保庇 2019花蓮祈願成真馬拉松

2018年12月26日 16:40 中時 范振和

花蓮港天宮董事長賴榮文（中）拿著媽祖頸枕，與代言人吉雷米（左）、醫護鐵人協會成員許惠雯（右）合影。（范振和攝）

花蓮洄瀾境龍獅團鼓出世界性馬拉松的氣勢。（范振和攝）

花蓮港天宮將出該宮第一次國際性馬拉松賽事。（范振和攝）

花蓮港天宮於明年4月28日首度規畫「2019花蓮祈願成真馬拉松Wishes Come True」，可望轟動全世界。擔任代言人的法籍愛台作家吉雷米與港天宮董事長賴榮文26日記者會中期盼，創造宗教與運動結合的亮麗花蓮。

「花蓮三月瘋媽祖．有跑有保庇．2019花蓮祈願成真馬拉松」，是花蓮港天宮的創舉，賴榮文指出，不僅賽道補給品結合在地特色，且種類多達18種以上，紀念品更是滿載著媽祖的祝福，護頸護身也護心！

由美國知名運動品牌-ZOOT贊助的活動Y背心及運動褲、手環杯、特色獎牌、平安小神衣、超軟Q-U型頸枕 (僅10人以上團體報名者)，其中平安小神衣與超軟Q-U型頸枕造型特殊可愛，深受跑者熱情回響，報名開始不到20天，便吸引近千人報名。值得一提的是，馬拉松當天由三太子開道、媽祖娘娘將陪著跑者熱血奔跑，沿途保佑跑者平安。

此次活動邀請到曾背著三太子跑步環台1100公里的法國籍愛台作家吉雷米擔任代言人，吉雷米全程馬拉松最佳成績為2小時47分02秒，提及與花蓮結緣多年的吉雷米說，花蓮是他第二個故鄉，他是法國巴黎外放傳教會員，12年前曾在玉里天主教堂當志工，寫過《讓我們說布農語》等書，以羅馬拼音方式介紹給法國同胞了解。

花蓮得天獨厚的景色，結合馬拉松路跑，賽道沿途的優美風景不只讓心情愉快，無形中還能傳遞、激起環境保護的價值觀，真的很希望大家一起來體驗。另，日本知名歌手跑者大地穗也將參賽這次馬拉松。

賴榮文指出，這是港天宮第1次辦理國際性賽事，路跑當天，該宮會開放淋浴間沖澡，大會也規畫北部及南部接駁車，和結合花蓮在地食材、飲品及原住民舞蹈，於前一晚4月27日媽祖誕辰日推出選手之夜與頒發學子清寒獎學金。

此次馬拉松也將與IRONMEDIC醫護鐵人協會合作，保障跑者們在賽道上有身體狀況時可即時求助，協會成員之一的許惠雯表示，協會將出動12位有醫護背景的人士陪跑，立馬解決困擾。感興趣人士可上網了解：https://lohasnet.tw/Hualien2019/

(中時 )