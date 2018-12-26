投資「以太幣」吸金2億 檢調約談21人

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以廖姓男子為首的詐欺集團，涉嫌打著「快速回本」、「保證獲利」等口號，對外招攬投資虛擬貨幣「以太幣」（Ether），涉嫌吸金超過2億元，涉嫌違反銀行法；台北地檢署今指揮調查局北機站，兵分多路搜索並約談廖男11名涉嫌人，另約談10名證人到案。

檢調獲報，該不法集團共推出2種投資方案，分別是「凱莉星球」、「以太世界」，前者以主打出租電腦中空餘的儲存空間以供挖礦，後者則是宣稱推廣投資以太幣挖礦機，並以老鼠會一個拉一個的方式招攬會員；兩種方案的投資單位，從100美元至1萬美元不等。

檢調調查，廖男為了招攬會員，還設立分紅制度，若能招攬2名會員投資每單位1萬美元的方案，即可獲得35萬元新台幣的分紅。

檢調日前接獲檢舉，指稱有詐欺集團，以招攬投資虛擬貨幣「以太幣」（Ether）為名，宣稱「快速回本」、「保證獲利」等口號，涉嫌吸金超過2億元，但投資人事後卻拿不回本利，懷疑遭到詐騙。

檢調指出，不法集團打著投資「以太幣」（Ether）吸金案例層出不窮，檢警過去偵辦案例中，不乏有投資集團宣稱「投資以太幣，獲利豐厚」，投資人只要配合不法集團的「拆分盤」制度，宣稱每單位投資35萬，1年可獲利234萬，投報率高達668％，吸引不少投資者進場，卻遭詐騙。

(中時 )

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