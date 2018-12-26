差別待遇！跑掉1陸客罰10萬 脫逃152越客免罰

2018年12月26日 17:01 中時電子報 陳儷方

政府好意被人蛇集團盯上？越南團客153人抵台後，上演大脫逃，152人跑到不見蹤影，只有1人留在原地，觀宏專案爆出史上最大脫逃案，但竟無人會被罰，業者直呼不公平，陸客脫逃1人罰10萬，至於鎖定東南亞旅客的觀宏專案，逃脫無罰責，但要負責遣返的機票費用。

如果脫逃的是陸客，中華民國旅行商業同業公會全國聯合會召集人李奇嶽說，那地接旅行社就要關門大吉了！李奇嶽解釋，「台灣的地接旅行社，為了接團都要簽下保證責任，如果發生行方不明脫逃事件，大陸旅客脫逃一人旅行社罰款是10萬元，如果這團152人是大陸客，該旅行社處罰1520萬，我想應該關門大吉了」。

李奇嶽同時表示，已實施3年的觀宏專案鎖定印度、印尼、越南、緬甸、柬埔寨及寮國等6國人民，透過觀光局指定的當地旅行社參加團體旅遊，即可申請電子簽證團進團出，如果脫團，未來會被拒絕入境，沒有其他罰責。

不過，觀宏專案的規定是要負擔遣返費用，1人單程機票5000元至8000元計算，旅行社要負擔大約百萬元的費用，李奇嶽認為，這對旅行社而言是不公平條款，因為簽證核發又不是旅行社的權責，毫無能力審查旅客背景，他說，這根本是政府不敢承擔責任，拉旅遊業者墊背的心態。

本來執行起來沒有太大問題，在這次大脫逃事件發生前，觀宏專案原本只有零星脫逃個案，3年合計約150人，但這次竟一下子脫逃153人，問題就出在「審查變寬鬆」，李奇嶽說，「民進黨執政後，對於觀宏專案的國外合作組團社資格審查放寬，簽證審查期縮短，提高南向國家包機來台獎勵金額」，管理上因此出了大問題。

(中時電子報)