為管案辭教長 葉俊榮：其實我不是很喜歡走

2018年12月26日 17:29 中時 黃世麒 、 林志成

葉俊榮滿臉笑容出席歡送會。(黃世麒攝)

葉俊榮(左)雙手合十，向教育部同仁深深鞠躬。(黃世麒攝)

葉俊榮(中)比出愛心姿勢與大家合影。(黃世麒攝)

葉俊榮在歡送會上高唱一曲「堅持」。(黃世麒攝)

葉俊榮離開教育部長一職，接受部內同仁獻花。(黃世麒攝)

葉俊榮離開教育部長一職，接受部內同仁獻花。(黃世麒攝)

教育部長葉俊榮辭職下台，今天有4、50位大學校長出席歡送會。（林志成攝）

教育部長葉俊榮因核定管中閔擔任台大校長而下台，在今天歡送會中，4、50位大學校長出席，感謝他掃除高教陰霾。葉俊榮則說，台大這個案子確實不好處理，他解決了而獲得高教界肯定，非常感謝。他也透露，「其實我不是真的那麼喜歡走（指下台）」。

教育部今天在國家圖書館為葉俊榮舉行歡送會，竟然有高達4、50位大學校長出席，創下歷任紀錄。台科大校長廖慶榮透露，葉俊榮12月24日宣布要讓管中閔上台後，他收到台大代理校長郭大維的LINE訊息，稱這「真是平安夜、聖誕夜」，葉俊榮送給台灣高教界最棒的聖誕禮物。

教育部次長姚立德則語帶哽咽的說，因為台大校長案，過去一年來，教育部上空籠罩著風暴，而且愈聚愈大，三不五時就打雷下雨，不但讓部內同仁心浮氣躁，也進一步影響到各社會階層的國民。他感謝葉俊榮將這個風暴移除，讓台灣教育回到正軌。

葉俊榮一上台致詞時，就跟教育部同仁致歉，「因為今年已是教育部為離職部長第三次辦歡送會」。他表示，他7月16日剛進教育部時，就感受到「這是被驚嚇過的部會」，因此他不斷提醒自己，不能看事情的負面、也不能一直認為事情很困難無法解決，他要隨時提供力量來支撐同仁把事情做好。

葉俊榮表示，台大校長案不解決，不只是台灣高教內涵無法大開大閤，也嚴重衝擊教育系統的士氣。而這個風暴正是在他過去服務30多年的地方形成，他瞭解台大的美麗與哀愁，過去他跟許多自由派教授不斷在台大校務會議裡面建構大學自主性，而這次卻也是因為大學自治爭議而陷入糾結。

「大學自治的另一面，是大學要負起責任處理遇到的問題。」葉俊榮說，美國大學遴選校長，遴選委員會成立時，就要同時討論利益迴避的問題，而不是聽完候選人報告後，投完票選出新人選就了事。

葉俊榮表示，在台大校長遴選案上，教育部同仁分析了各種決定的利弊得失，他從中做了選擇，覺得自己是在做對的事。他也呼籲社會各界，不要讓裂痕、紛爭拿教育當戰場。

唱歌、運動、畫畫、烹飪都擅長的葉俊榮透露，他從小興趣廣泛，而教育領域相當豐富，他從一些活動中看到自己，他相當喜歡，「其實我也不是真的那們喜歡走」。

(中時 )