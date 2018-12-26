新潮流準備打掛韓國瑜 綠媒老董：DPP議員將瘋狂式攻擊

2018年12月26日 17:14 中時電子報 邱珮畇

關鍵時刻 20181225節目播出版（有字幕）

高雄市長韓國瑜在打選戰時提出高雄價值是「愛與包容」，綠媒老董吳子嘉昨日在政論節目上說，韓國瑜是誤闖叢林的小白兔，他太不了解新潮流跟民進黨的厲害，以及陳菊執政12年下來勢力之大。他預估接下來3-6個月，高雄仍然會是新聞焦點，但都是負面新聞，「交管5天」只是一盤小菜，為了2020立委選舉，綠營議員將瘋狂式攻擊韓國瑜!

美麗島電子報董事長吳子嘉昨在《關鍵時刻》上表示，高雄市長韓國瑜是誤闖叢林的小白兔，他太不了解在陳菊執政12年下來的高雄，不了解新潮流跟民進黨的厲害。

吳子嘉說，其實這個陳菊是美麗島事件受難者，歷史上有很多故事告訴我們，「革命家經常會變成獨裁者」，因為他們本身對法律就是要推翻的概念。 他說，陳菊主政情況下，在高雄是「恐怖統治」，因為他本身就是被告。

吳子嘉說，2017年為了在電視上討論「慶富案」，結果現在民事跟刑事被告，而且更惡劣的是還先找朋友來喬，找政府非常高層的首長「叫我不要在電視上談」，因為當時在高雄初選「喬，初選過了，陳其邁出線了，他開始告我!」

吳子嘉表示「原告叫做許立明，我別的好處沒有，不怕告!」他說「而且許立明算是小咖吧?我要等著陳菊來告我，這比較合乎我的規格!」他並舉前民進黨台中市長張溫鷹為例，張溫鷹在台中時被新潮流到處抹黑，在黑板上塗油漆說她貪汙，然後到檢調處去檢舉，最後張只當了一屆。

吳子嘉說，自己黨的自己攻擊 對自己的同志下殺手，新潮流在台中市殺張溫鷹不手軟，殺自己同志都不手軟「到了高雄會放過韓國瑜嗎?」韓國瑜太過天真，完全不了解民進黨!他並說「韓國瑜這個人，其實我對他印象不錯!」

劉寶傑問「你不是說他草包嗎?」吳子嘉說「對，為什麼罵他草包?因為我的立場!我講坦白，因為我是民進黨員。當民進黨要一致對外時，我們沒有第二個立場。」吳子嘉說，黨有團結的傳統，民進黨是狼文化，民進黨要一起攻打某個標的的時候，絕對不能有任何概念上不夠團結的形象出來!

吳子嘉說，所以最後非要在最後棒打韓國瑜時，「逼得我最後放棄公布美麗島民調，我高雄民調當時我不願意公布嘛!」當時放出來就是對韓國瑜有利。吳子嘉說「這是違背我職業道德的，我一生中不幹這種事的，幹了一次，因為我不做假民調!」韓國瑜面對的是組合拳，就是各派系一起上，打外面的人各派系都上，打自己人內鬥更兇悍!

吳子嘉說「韓國瑜我給你估計，3-6個月內馬上被民進黨攻擊!」因為韓國瑜太天真了，現在高雄很多工程在繼續，高雄在建工程還有好幾百億，在這裡面不要講某人「有沒有人收回扣我不知道」如果這個政黨輪替後，你韓國瑜要愛與包容，要鄉愿。「結果我二郎腿翹了繼續收紅包，而且為了這個利益會鬥爭，會拚命幹韓國瑜」。

他表示，韓國瑜很快會面臨民進黨議員瘋狂式攻擊!而且還有2020立委選舉，如果不把韓國瑜打掛打垮，民進黨在高雄很難選。吳子嘉並說，韓國瑜是闖入叢林的小白兔，交管5天只是一盤小菜而已。

(中時電子報)