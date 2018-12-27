「斑馬」不是馬！ 黃金獵犬愛裝無辜

台中市議員吳瓊華養的黃金獵犬名叫「斑馬」，每次見到主人回家就會伸出手打招呼。（林欣儀攝）

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台中市議員吳瓊華養的黃金獵犬名叫「斑馬」，每次見到主人回家就會伸出手打招呼。（林欣儀攝）

牠的名字叫「斑馬」卻不是馬！身材嬌小的台中市議員吳瓊華卻愛大型狗，家中養了黃金獵犬「斑馬」表情超無辜，常被帶到服務處陪伴助理上班，成為服務處的精神糧食，此外，吳瓊華家中還養著秋田犬「旺旺」、「麻糬」及台灣土狗「饅頭」，她笑說，狗狗常會打架爭寵，但是全家人的精神寄託。

看起來呆呆、好欺負的「斑馬」今年7歲了，常跟著全家人出遊，吳瓊華說，當初女兒飼養「斑馬」時，原本想取名為「歐巴馬」，但怎麼呼喊、牠就是不回應，後來叫「斑馬」就開心搖尾巴，也就此決定牠的名字。

「斑馬」常跟「旺旺」打架，但每次都被打得很慘！吳瓊華說，秋田犬領域意識強，再加上「斑馬」與「旺旺」都是公狗，2隻狗碰在一起就會雞飛狗跳，要趕緊拉開，但兇悍的「旺旺」遇到母狗「麻糬」就會非常乖，甚至有時被抓到流血也甘之如飴。

至於最晚來的「饅頭」，吳瓊華說，約5年前的一個早上，她到服務處工作時，就發現門口蹲著一隻幼犬、形容相當可憐，猜測可能是被棄養的流浪狗，便將牠帶回家收養，而「饅頭」脾氣好又乖，窩在其他大狗中間，宛如「小媳婦」般，格外惹人疼。

家中養了4隻狗，吳瓊華說，常常都快吵翻天，但每次返家時，打開門看到狗兒站在門口迎接，就覺得很窩心，尤其，「斑馬」興奮時會不斷「嗚嗚、嗚嗚」的唱歌，看到牠們撒嬌的模樣，感覺一整天的疲憊都消除了。

(中時 )

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