影》游淑慧「就是做自己」 不理酸言獲網民喊讚

2018年12月26日 17:23 中時電子報 郭匡超 ／綜合報導、影音編輯／ 楊馨 ／綜合報導、影音編輯／

台北市議員游淑慧26日出面駁斥媒體爆料，他與國民黨副主席郝龍斌坦蕩蕩，沒有不可告人之事。（張立勳攝）

周刊媒體爆料國民黨副主席郝龍斌與其辦公室主任、新科台北市議員游淑慧常私下單獨見面、用餐及約會，關係親密；對此，游淑慧今早受訪澄清絕無此事、一切坦蕩蕩。下午，游淑慧在臉書po文強調「就是做自己」，不理X粉、O粉酸言發洩。

游淑慧表示，有很多的網友留言給我，問是不是因為她太常針貶時事和市政，而引起X粉、O粉的反彈與報復，並鼓勵她不要害怕。

游淑慧直言，感覺鄉民網友在網路上互相撕殺罷了，對一些粉們借機在酸言發洩，她也阻止不了什麼，因為她聽不到、看不到的地方更多。

游淑慧強調：「就是做自己」，她在當選後，曾向老長官郝龍斌副主席報告：「我要以自己的方式和理念來擔任市議員，不會只專注連任為考量。感覺要不想第二任，才能做好第一任，要他對我期望不要太高。我跟他說，如果我連這四年都不能做自己，那即便再給四年，有什麼意義？」

網友留言大讚「大將之風，做自己，就任後第二天，就能有此磨練，也是在培養妳成一名大將」、「真金不怕火煉，妳一定是犀利出色的優質議員」、「讚同淑慧議員，就做自己，相信秉持這個信念，連任不難」。

(中時電子報)